國美據報廣東門市全線關門　今闢謠：仍有2間自營店及107間加盟店 (更新)

國美（493）深陷財困，繼早前有被欠薪的員工作出「另類維權」，在官方App辱罵創辦人黃光裕及前董事黃秀虹後，內媒引述消息報道，國美電器在廣東的門市已全部關閉，更有指拖欠多個供應商的貨款未清。就此消息，國美發公告澄清，廣東省仍有2間自營店及107間加盟店，意味指報道內容錯誤。

國美股價受消息帶動，周四（19日）股價向上，揚2.4%，現報0.042元，成交逾2,800萬，最新市值為20.06億。

【10月19日更新】

國美昨晚（18日）於聯交所發公告，指注意到公司股價及成交量波動，以及注意到市場有關集團關閉廣東省門店之若干新聞報導，故澄清於截至2023年9月30日，集團於中國廣東省擁有自營店2家及加盟店107家，相比於2023年6月30日，擁有自營店14家及加盟店181家。

國美又指，集團正在優化及升級新模式經營策略並實現線上線下一體化。因此，門店數目在將來或會再有改變。