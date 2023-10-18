國美據報廣東門市全線關門，股價插逾一成創新低。

國美深陷財困，繼早前有被欠薪的員工作出「另類維權」，在官方App辱罵創辦人黃光裕及前董事黃秀虹後，內媒最新引述國美供應商消息報道，國美電器在廣東的門市已全部關閉，更有指拖欠多個供應商的貨款未清。
國美股價受消息影響，再創歷史新低，周三（18日）股價跌12%，現報0.043元，成交逾2,510萬，最新市值跌至20.54億。
國美廣東門市已全數關閉
據內媒《第一財經》報道，至少兩名華南家電供應商向其表示，目前國美電器在廣東的門市已全部關閉，以及仍拖欠貨款；至於向國美追討貨款一事仍處於停滯狀態。
亦有消息指，國美電器在廣東省內僅餘一間門店營業，位於廣州市天河區東圃，不過最近也進入關閉狀態；但國美線上仍有各類家電銷售。
報道又引述有接近國美的業內人士指，國美部分區域分公司，從去年11月開始到現在一直沒發工資，「有些區域分公司正常發薪水到今年1月，後來也沒有發薪水。現在國美內部已剩下很少員工，大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務。」
國美曾求助地方政府支援
另一內媒《澎湃新聞》則取得國美的流動性困難文件報告，報告顯示，2022年8月1日，國美集團曾向北方某地方政府請求協調與支援，主要面臨的困難包括線下零售業態經營困難、疫情反覆加劇資金鏈極度緊張以及融資環境趨緊帶來的償債壓力陡增，尤其是「融資極度緊張，正常續貸、增額難度持續增大」。
報道亦引述一位已離職的國美中層管理人士指，去年年中國美經營急轉直下主要由於「銀行斷貸」造成資金鏈斷裂，無法「拆東牆補西牆」。在公司內部，疫情下自身業務發展受限，加上綫上沒做起來，也是原因之一。