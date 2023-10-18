國美據報廣東門市全線關門，股價插逾一成創新低。

國美深陷財困，繼早前有被欠薪的員工作出「另類維權」，在官方App辱罵創辦人黃光裕及前董事黃秀虹後，內媒最新引述國美供應商消息報道，國美電器在廣東的門市已全部關閉，更有指拖欠多個供應商的貨款未清。

國美廣東門市已全數關閉

據內媒《第一財經》報道，至少兩名華南家電供應商向其表示，目前國美電器在廣東的門市已全部關閉，以及仍拖欠貨款；至於向國美追討貨款一事仍處於停滯狀態。

亦有消息指，國美電器在廣東省內僅餘一間門店營業，位於廣州市天河區東圃，不過最近也進入關閉狀態；但國美線上仍有各類家電銷售。

報道又引述有接近國美的業內人士指，國美部分區域分公司，從去年11月開始到現在一直沒發工資，「有些區域分公司正常發薪水到今年1月，後來也沒有發薪水。現在國美內部已剩下很少員工，大多數在公司也是處理訴訟、仲裁事務。」