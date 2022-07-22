國美零售旗下打扮家傳陷財困停業　股份停牌待公布主要交易

國美零售昨天開市前停牌待公布涉及內幕消息的主要公告，內地傳出其持股8成的打扮家傳陷財困停業。（資料圖片）

內地富豪黃光裕旗下的國美零售（493）昨天開始停牌，據內地傳媒報道，該公司持有8成權益的互聯網家居裝修公司「打扮家」已全線暫停業務，更傳陷入財務危機，創始人崔健、行政總裁高非於7月離職，有員工被拖欠薪金。有在職員工稱，公司銷售人員已遭撤裁，全線業務停擺，不再接新客。

報道引述多位「打扮家」員工稱，今年4月開始，公司全員停發工資，至今已超過3個月沒有出糧，管理層尚未給出明確的發薪日期。自2021年11月起，「打扮家」已陸續裁員，今年2月迎來第二波。知情人士指出，裁員前「打扮家」每月人力成本約近2000萬元（人民幣．下同），在今年4月的裁員計劃中，要求把有關開支縮減至300萬元。

「打扮家」高峰時期員工超過600人，目前僅剩70餘人。由於無法支付租金，餘下人員已於7月初搬到國美集團的自有物業鵬潤大廈辦公。

國美回應指出，今年來社會經濟環境遭受疫情衝擊，「打扮家」主營的家裝行業受疫情影響極大，企業營收遭受較大打擊，因此員工薪資的確受一定程度影響。國美作為大股東，密切關注「打扮家」出現的經營問題及員工情緒狀況，正積極承擔責任，協助「打扮家」處理其前期遺留問題。

成立於2015年的「打扮家」，以VR（虛擬實境）家居裝修概念起家，主要提供互聯網家居裝修服務，通過連繫設計師、施工方和供應商等，用戶可在平台訂購設計和施工服務、購買材料及預定所需家具等。

2020年12月，國美集團收購「打扮家」80%股權，成為控股股東。去年10月，上市公司國美零售宣布，為母企國美集團管理旗下5家附屬公司，當中包括「打扮家」，形容為集團「家．生活」戰略的重要組成部分。該管理協議由2022年起為期3年，國美零售可收取年度服務費，並按表現收取最多10%股權獎勵；同時公司獲授購股權，3年內可收購「打扮家」最多30%股份。不過，如「打扮家」任何一年度的收入低於協議目標收入的70%，則「打扮家」可提出終止協議。