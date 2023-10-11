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財經
2023-10-11 17:05:00

國資委：央企要開展清欠行動　帶頭償還拖欠其他企業帳款

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國資委黨委書記、主任張玉卓強調，要緊咬目標、真幹實幹，全力以赴實現效益穩定增長。(國資委)

中國國資委於周二（10日）召開中央企業經濟運作情況通報會，會上國資委要求央企，需確保完成全年目標任務，並扎實開展清欠行動，帶頭償還拖欠其他企業賬款，嚴防農民工工資拖欠問題。

國資委指，央企要開展清欠行動，帶頭償還拖欠其他企業帳款。

敦促央企要紮實進行清欠行動

會議中，國資委要求央企要全力做好能源電力保供，積極備戰迎峰度冬，加大煤炭增產增供力度，提前做好發電設備維護及電煤庫存管理，加強電網線路檢修，全力保障用電用能需求。

同時，又敦促央企要紮實進行清欠行動，帶頭償還拖欠其他企業帳款，嚴防移工工資拖欠問題。抓實抓細安全生產，嚴格落實安全生產責任制，以如履薄冰的態度加大安全檢查、隱患排除，堅決防範遏制重特大事故發生。

國資委黨委書記、主任張玉卓續強調，要緊咬目標、真幹實幹，全力以赴實現效益穩定增長，推動高品質發展邁上新台階，守住不發生重大風險底線，確保完成全年目標任務，為推動宏觀經濟持續改善多作貢獻。

近期有央企爆債務違約

此前央企中融信托有產品逾期，令債權人未能按期收回本金和利息，涉及本金金額逾9,000萬元人民幣（下同，約9,722萬港元），令至少三間上交所上市公司受累，包括金博股份（滬︰688598）、南都物業（滬︰603506）及咸亨國際（滬︰605056）等，部分公司已分別發佈通告稱，購買的中融信託產品未能按期收回本金和收益。

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