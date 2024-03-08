國際婦女節｜致同：全球女性CEO比例大跌9%　仍然有7%企業沒女性高管

適逢2024年國際婦女節，致同會計師事務所在全球進行有關女性在職場佔高管比例趨勢的調查，結果發現全球女性行政總裁的比例由2023年的28%，大幅下跌至2024年的19%，減少9%，特別是在亞太地區在促進職場性別多元化方面出現倒退。
調查在2023年10月至12月期間對全球28個國家近5,000家中型企業進行有關女性在職場佔高管比例趨勢的調查。
亞太地區職場性別多元化現倒退
結果顯示，亞太地區在促進職場性別多元化方面出現倒退，2024年女性領導者佔比為31%，較2023年的32%下降，並落後於其他主要地區；拉丁美洲則以 36%的女性高管比例領先於其他地區。
至今年女性行政總裁的比例，更從去年的28%，顯著下降至 19%。區域趨勢顯示，在2023年至2024年間，美國女性行政總裁的比例下降15個百分點，中國則下降14個百分點。
日本印度女性女性高管比例有增長
儘管亞太地區表現遜於全球基準，但該地區內存在顯著的國家差異。日本的女性高管比例從2004年的8%，倍增至2024年的19％，歸功於日本政府推出了重要政策措施，如增加對於照顧子女的援助和改善產假政策，以促進女性勞動力增長；另一個取得巨大進展的國家是印度，該國女性擔任高管的比例從 2004年的12％上升至2024年的34％。
致同(香港)會計師事務所副管理合夥人陳美寳表示，女性行政總裁在最初爭取該職位時通常會遇到巨大的障礙。人們往往對於女性和男性行政總裁存在著不同的期望，使得女性在表達意見或異議時往往更難被同等看待。」她補充，尤其在經濟不明朗的時期，女性高管的人數往往會減少，因為企業通常偏好具有野心和自信心的人，而這些特質通常與男性相關聯。她又敦促企業採取積極切實的措施，透過多個途徑來推動性別平等的進展。