國際婦女節｜致同：全球女性CEO比例大跌9%　仍然有7%企業沒女性高管

國際婦女日｜致同：全球女性CEO比例大跌9% 仍然有7%企業沒女性高管

適逢2024年國際婦女節，致同會計師事務所在全球進行有關女性在職場佔高管比例趨勢的調查，結果發現全球女性行政總裁的比例由2023年的28%，大幅下跌至2024年的19%，減少9%，特別是在亞太地區在促進職場性別多元化方面出現倒退。

調查在2023年10月至12月期間對全球28個國家近5,000家中型企業進行有關女性在職場佔高管比例趨勢的調查。