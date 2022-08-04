國際油價下挫　美原油庫存增450萬桶OPEC+小量增產每日10萬

紐約期油收市報每桶90.66美元，跌3.76美元，跌幅4%。布蘭特期油收市報每桶96.78美元，跌3.76美元，跌幅3.7%。美國上周石油及汽油庫存增加，石油輸出國組織及盟友決定小幅提高原油產量，都加速油價下跌。

美國能源資料署公布，上周原油庫存增加450萬桶，汽油庫存增加20萬桶，市場原來預期兩者都是減少。另外，石油輸出國組織和盟友（OPEC+）組成的聯盟同意於9月小幅度增產，美國白宮歡迎聯盟增產的決定。

OPEC+舉行部長級會議後，決定9月小量增產每日10萬桶，是1982年油組引入配額制度以來最小的增幅。歐亞集團能源、氣候與永續發展董事總經理阿卡迪瑞認為，聯盟今次增產是毫無意義，從實際角度來看，是微不足道。

美國上周原油庫存增 450 萬桶 汽油庫存增 20 萬桶

外電引述一名聯盟消息人士說，這個決定是為了安撫美國而增產幅度不大，不至於令俄羅斯感到不安。油組的聲明則指，因備用產能有限，需要在應對嚴重的供應受干擾時審慎地使用這些備用產能；又稱，鑒於石油業上游產業，即是勘探和開採長期缺乏投資，將影響到是否有充足供應，滿足明年以後不斷增長的需求。意味隨著閒置產能逐漸見底，聯盟的成員國可能很快「無油可加」。