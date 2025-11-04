國際金融領袖投資峰會｜何立峰冀香港進一步對接十五五規劃　加強與內地金融等領域合作

國務院副總理何立峰表示，國家主席習近平對香港發展始終牽掛於心，中央由衷高興地看到特區政府深入落實習近平的殷切囑託，在中央支持下全力發展經濟、改善民生，今年以來經濟社會發展取得新的顯著成績。實踐再次證明一國兩制具有強大生命力，香港保持長期繁榮穩定具備堅實的基礎，香港國際金融中心地位必將進一步鞏固提升。 今年以來經濟社會發展取得新顯著成績 何立峰在國際金融領袖投資峰會透過視像致辭，表示中共二十屆四中全會審議通過十五五國家經濟社會發展規劃建議，為未來5年，乃至更長時期發展擘畫宏偉藍圖。十五五規劃建議專門對支持香港發展作出重要部署，為香港描繪更加美好未來。他認為，隨著十五五新征程的開啟，香港必將迎來新的重大歷史發展機遇，前景十分光明。希望香港把握機遇，進一步主動深入對接十五五發展規劃，加強與內地經濟、金融等領域的合作，進一步鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心的地位，加快建設國際創新科技中心，在融入和服務國家發展大局中展現更大的作為。

何立峰又說，香港一直廣泛深度參與全球經貿金融體系，在研究和推動完善全球金融治理中具備條件和優勢，希望香港更好發揮橋樑紐帶和窗口作用，積極參與全球金融治理研究和實踐，推動全球金融治理改革不斷取得新的進展。為構建和維護公平公正、開放包容、合作共贏的國際經濟秩序，促進全球經濟金融穩定發展貢獻智慧和力量，共同推動習近平提出的全球治理倡議變為美好的現實。

中方高度重視促進全球經貿穩定 通過協商對話管控分歧 何立峰表示，今年以來全球經貿形勢出現一些新的情況、新的挑戰。中方高度重視促進全球經貿的穩定，作為全球第二大經濟體，主動對接國際高標準的經貿規則，不斷深化與各交易夥伴經貿合作。面對嚴峻形勢和困難挑戰，今年首三季度，中國進出口仍然同比增長4%，其中出口同比增長7.1%，為全球貿易穩定和增長作出重要貢獻。

何立峰指出，中方始終認為全球經濟貿易有自身的規律，各經濟體之間不斷加強經貿等領域的合作，既符合各自的切身利益，也符合各方的共同利益，有助於優勢互補、互利共贏。應當順應規律的發展和需要，在平等、尊重、互惠的基礎上，通過對話協商，積極加強溝通，妥善管控分歧，找到解決問題的辦法，有效克服困難與挑戰，不斷拓展互利合作，促進全球經貿和產業的發展。 他表示， 中國將順應全球化大趨勢，持續擴大高水平制度型對外開放，有序擴大自主開放和單邊開放，持續推動貿易和投資自由化、便利化，進一步營造市場化、法治化、國際化的一流營商環境，打造透明、穩定、可預期的政策環境。中方將以各方一道攜手應對全球經貿面臨的困難挑戰，共同維護健康穩定的國際經貿秩序，努力保障全球產業鏈供應鏈的穩定，推動全球經濟增長，造福各國人民。