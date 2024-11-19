國際金融領袖投資峰會｜何立峰向香港提三點建議　包括深化金融改革創新及對接國家發展等

國務院副總理何立峰來港出席國際金融領袖投資峰會，他在主題演講表示，當前世界百年未有之大變局正在加速演進，全球政治經濟格局正在深刻調整，不穩定不確定因素明顯增多，無論外部風雲如何變幻，他們都將始終堅持集中精力辦好自己的事情，以自身的確定性應對外部的不確定性，堅定不移地朝著以中國式現代化，全面推進強國建設、中華民族復興偉業的宏偉目標勇毅前行。 何立峰說，期望香港繼續緊緊把握寶貴的發展關鍵期，準確識變、科學應變、主動求變，傳承發揚「獅子山精神」，銳意進取，拼搏奮鬥，不斷提高金融發展水準，持續鞏固提升香港國際金融中心地位。

盼香港不斷優化完善金融發展政策環境 何立峰提出三點建議，第一是進一步深化金融改革創新，不斷提升香港金融競爭力，百尺竿頭更進一步，唯有堅持改革、不斷創新。他表示，他們支持香港通過改革創新，進一步做強銀行業，增強資本市場包容性和吸引力，穩步擴大債券市場，積極發展保險市場，豐富離岸人民幣金融產品和服務。他們支援香港打造更高水平的國際資產管理中心、財富管理中心，加快發展綠色金融、科技金融、數字金融等新業態，積極發展家族辦公室業務，不斷培育新的金融增長點，塑造競爭新優勢，希望香港因時因勢，不斷優化完善金融發展政策環境，為進一步深化金融改革創新提供強有力支撐保障。

建議進一步拓展金融開放合作 第二點建議是進一步拓展金融開放合作，持續增添香港金融發展活力。何立峰指出，香港是開放型經濟體，國際化是香港的鮮明特色和顯著優勢，香港擁有高度自由開放規範的國際一流營商環境，普通法制度與國際接軌，國際聯通網路發達，香港金融業正是在開放中不斷發展壯大。他們支持香港繼續保持特色、發揮優勢，同世界各地開展更廣泛、更密切的交流，拓展國際金融合作，積極開拓佈局新興市場，吸引更多國際資本、一流機構和人才來港展業興業。他們支援香港立足自身實際和發展需要，加強與全球其他國際金融中心的交流互鑒，積極借鑒吸收全球金融改革發展的最新經驗和成果，始終走在全球金融發展前列。

至於第三點建議，何立峰說是要進一步對接國家發展戰略，著力夯實香港金融發展根基，香港是國家對外開放的橋樑和紐帶，國家是香港金融發展的根基和強大後盾所在。隨著國家高品質發展扎實推進，香港在國家發展大局中的戰略地位作用將更加凸顯，他們支援香港積極參與國家擴大制度型開放、以更大力度吸引外資和對外投資、優化區域開放佈局等重大改革，並在其中充分發揮獨特作用。他們支持香港進一步做優做強「一帶一路」國際投融資平合，不斷增強在「一帶一路」資金融通中的關鍵節點作用。他們支持香港牢牢把握粵港澳大灣區發展戰略，持續推進金融等領域規則銜接、機制對接和重點工作部署落地生效，不斷提升粵港澳大灣區建設品質和發展水準。 期望香港繼續守護好金融安全 他指出，多年來，香港金融監管有力有效，金融市場規範有序，金融運行總體平穩，特別是在國家支持下，成功應對了多輪金融危機和外部衝擊考驗，對防範化解重大風險具有豐富經驗和堅實基礎。何立峰期望香港繼續守護好金融安全，中央將一如既往、全力以赴為香港深化金融改革發展、維護金融穩定安全提供充分支持和保障。 原文刊登於 香港電台