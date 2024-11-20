國際金融領袖投資峰會｜橋水CIO被踢爆在港買豪宅　原因竟為了她？

全球最大避險基金橋水聯席投資總監(Co-Chief Investment Officer, CIO)Bob Prince，今日(20日)在港交所舉行的國際金融領袖投資峰會上，被主持人、金管局外匯基金投資辦公室首席投資官(外聘投資經理)吳祥趾踢爆最近在香港加多利山買下一座大宅，他笑著解釋了原因，以及表達對香港樓市前景的看法。

Bob Prince表示，購買豪宅的原因是「因為老婆愛香港」，並解釋：「香港的基本面穩固，(樓市)市場情緒負面。從投資的角度來看是好的機會。」他指自己不是房地產投機者，但從商業角度來看，香港在泛亞洲地區的前景非常廣闊，因為亞洲很大程度尚未證券化，隨著亞洲各地的資本市場不斷擴張，香港有潛力在其中扮演非常重要的角色，而且大灣區亦是很好的概念。

稱香港 前景廣闊 看 好大灣區發展

他又說，香港是有趣的城市，有很棒的文化及很棒的餐廳，表示「最後的考驗是我帶Sharon(太太)來這裡(香港)。她很喜歡這裡。」

被問到美國候任總統特朗普將重返白宮將怎樣影響美國經濟及市場，Bob Prince表示，目前來看有很大量不確定性，預料在特朗普施政下美國通脹無法降至2%目標。