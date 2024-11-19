國際金融領袖投資峰會｜阿里巴巴蔡崇信：雙重主要上市為公司帶來很多流動性

阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，集團在香港及紐約雙重主要上市，優勢是可以透過互聯互通機制接觸內地投資者。他說，公司90%業務在內地，熟悉公司產品的用家及客戶可以投資阿里巴巴。他提到，成為雙重主要上市數月，約4%公眾持股由內地投資者持有，交易量中15%來自內地投資者，為公司帶來很多流動性。

人工智能（AI）和雲技術就像手同手套的關係

他在香港出席國際金融領袖投資峰會時表示，人工智能（AI）和雲技術就像手同手套的關係。現時公司無論以市場分額或技術計，都是中國最大的雲公司，15年前就出於自身需求而投資雲技術。