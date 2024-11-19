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財經
2024-11-19 16:42:00

國際金融領袖投資峰會｜阿里巴巴蔡崇信：雙重主要上市為公司帶來很多流動性

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國際金融領袖投資峰會｜阿里巴巴蔡崇信：雙重主要上市為公司帶來很多流動性

國際金融領袖投資峰會｜阿里巴巴蔡崇信：雙重主要上市為公司帶來很多流動性

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阿里巴巴集團主席蔡崇信表示，集團在香港及紐約雙重主要上市，優勢是可以透過互聯互通機制接觸內地投資者。他說，公司90%業務在內地，熟悉公司產品的用家及客戶可以投資阿里巴巴。他提到，成為雙重主要上市數月，約4%公眾持股由內地投資者持有，交易量中15%來自內地投資者，為公司帶來很多流動性。

人工智能（AI）和雲技術就像手同手套的關係

他在香港出席國際金融領袖投資峰會時表示，人工智能（AI）和雲技術就像手同手套的關係。現時公司無論以市場分額或技術計，都是中國最大的雲公司，15年前就出於自身需求而投資雲技術。

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蔡崇信又說，在半導體領域對脫鉤的感覺最強烈，因為美國政府決定限制高級別晶片出口，亦包括製造技術和光刻技術，有關限制針對中國，迫使中國脫鉤，迫使中國自行發展半導體業。他形容現時未見到任何曙光，認為有關趨勢將未來4、5年持續。他又指，AI開發成本高而需時，大家應該合作共同發展。

蔡崇信說，全球供應鏈碎片化，部份生產轉移到其他地區，短期不利中國，但長期有利發展中國家增長，當有關地區變得富裕，會有能力向全球包括中國購買產品。

他亦不認為製造業會大規模離開中國，指出雖然中國人口減少，但勞動力規模仍然龐大。

原文刊登於 香港電台

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