國際金融領袖投資峰會｜陳茂波：地緣政局變化毋須悲觀　續與歐美尋求合作

陳茂波說，香港的策略是繼續接觸傳統市場，同時利用「一帶一路」等新興市場帶來的機會。

財政司司長陳茂波出席國際金融領袖投資峰會發表主題演講表示，面對地緣政治格局不斷變化及美國新政府將上場，市場正為潛在不利因素做準備，但他認為沒有理由屈服於悲觀情緒。本港會繼續聚焦與歐美等傳統市場在有共同利益的領域合作，例如市區規劃、基建投資、ESG標準及應對氣候變化等，將有助於克服分歧。陳茂波亦指，經濟重心的轉移帶來了新的機會，包括佔全球GDP約60%的新興市場，鑑於香港位於亞洲戰略位置，可繼續扮演超級連繫人角色，除了傳統市場，亦可以連繫東盟和中東等新興市場，尤其有關市場正推動增長和分散風險的發展計劃。

陳茂波分享他的一些觀察，包括國家和企業正在適應變化和轉型，以中國為例，經濟正轉向高質量發展，包括技術創新、綠色投資等，中國企業亦在產業與供應鏈方面轉變，對香港來說，當局的策略是繼續接觸傳統市場，同時注重合作，以達致互惠共贏。陳茂波提到早前出訪美國和歐洲，與金融、工商界領袖及不同背景的企業家會面，即使面對地緣政治帶來的陰霾，但訪問取得成果，涉及跨產業、跨地區和跨層面的長期協作。

他指出，航空、航運、建築、貿易和製造等多個行業都需要強而有力的支持，包括政策、資金、技術和人才等方面，由於轉型過程複雜，當局必須尋找不同的解決方法，而透過在地方層面促進跨區域交流及跨產業討論，可找到新的合作機會。

陳茂波表示，「一帶一路」國家和全球南方的崛起為合作提供機會，以平均購買力計算，南半球國家經濟增長約佔全球60%，進出口總額則佔全球40%，東盟亦有望在2030年成為全球第四大經濟體。香港利用這些新興市場帶來的機會，正取得重大進展，他最近訪問沙特阿拉伯進一步證明這一點。

陳茂波強調在尋找海外市場機會時，重點不單是為財務回報，同時致力於促進互惠投資、分享經驗和實踐。他相信香港品牌，包括技術部門可提供世界一流的專業服務解決方案，有助新興市場的成長和發展，同時鞏固香港作為國際金融中心及新興創新科技中心的地位，達致雙贏。

