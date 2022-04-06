圓匯走勢｜日圓先生：日圓恐見130 央行或需出手

日圓近日持續走軟見2015年8月近7年低位，兌一美元現報113.84，跌0.2%，上月累挫5.8%。有「日圓先生」之稱的前日本財務省副大臣榊原英資)(Eisuke Sakakibara)早前表示，現在的匯率水平不是問題，但市場預計日圓將持續貶值，或兌一美元恐見130，而「130是日本央行的心理防線」，一旦超過該水平，日央行將感到「驚慌」。屆時或需出手干預。

市場預期日本央行收緊貨幣政策的速度仍較其他央行慢。美國聯儲局以及其他央行已開始加息，並將採取更積極舉措來遏制通脹，但日央行仍在繼續實施大規模刺激計劃。

渣打私人銀行固定收益、貨幣和大宗商品策略主管Manpret Gil對傳媒指，如把通脹目標放在首位，就會發現日央行並不會對日圓走軟感到特別不安。目前形勢實際上有助日央行實現通脹，近日日圓疲弱是由美元走強推動，而聯儲局持續加息已被納入預期因素。渣打財富管理指，受油價急升及美日息差拖累日圓、估值已經超賣，未來6至12個月向115回落。

瑞銀財富管理投資總監辦公室早前預期，日圓短暫料跌破125，未來將於120至125徘徊，並調整未來三季預測，將日圓兌一美元6月、9月及12月的目標分別為122、120及118。