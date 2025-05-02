圓匯轉勢走軟 大降增長預測 日加息步伐恐推遲

美國高關稅政策打亂日本加息步代！日本央行昨議息，一如預期維持利率在0.5厘不變。不過，該行將日本經濟增長及通脹預測下調，當中今年經濟增長更由1.1%，大幅下調至0.5%，舉動惹來市場關注當局會進一步推遲加息步代。雖然日本央行指在通脹及增長前景實現下，將會繼續加息，不過有分析認為，在不利條件下，加息有機會推遲至明年，甚至後年。
日本央行將今明兩年的增長及通脹數據全面下調，除了將今年經濟增長由1.1%，降至0.5%，明年亦由1%，降至0.7%；今年通脹則由2.4%，降至2.2%，明年則由2%降至1.7%，低於2%的長期目標。至於2027年的增長及通脹目標，仍維持分別1%及1.9%。
植田和男稱不等於推遲加息
日本央行行長植田和男指，貿易政策不確定大增，令經濟增長放緩風險上升，惟一旦關稅政策改變，前景預測亦會改變。他又強調，推遲通脹目標不等於推遲加息，目前日本實際利率明顯偏低，如經濟前景實現，將會繼續加息。
雖然市場早已預期日本央行不加息，但由於經濟及通脹預測下調，令加息預測大降溫，日圓昨走弱，一度見144.75兌一美元，貶值約1.2%；兌港元再失5.3算，曾見每百日圓兌5.3576港元。
穆迪：關鍵在「會不會加」
三菱日聯的分析認為，日本央行調低經濟預測進一步鼓勵市場參與者對下次加息時機的預期，推遲到今年年底。穆迪的分析亦指，目前關鍵在「會不會加」，而非「何時加」；稱過去一年日本堅持經濟表現良好並持續改善，然而實際數據反映的情況則相反，雖然這不代表日本央行已終止加息，但假如日圓貶值、通脹加劇及工資持續增長的加息因素未有出現，則加息有機會推遲至明年或後年，具體時間仍取決於環球貿易局勢。