圓匯轉勢走軟 大降增長預測 日加息步伐恐推遲

美國高關稅政策打亂日本加息步代！日本央行昨議息，一如預期維持利率在0.5厘不變。不過，該行將日本經濟增長及通脹預測下調，當中今年經濟增長更由1.1%，大幅下調至0.5%，舉動惹來市場關注當局會進一步推遲加息步代。雖然日本央行指在通脹及增長前景實現下，將會繼續加息，不過有分析認為，在不利條件下，加息有機會推遲至明年，甚至後年。

日本央行將今明兩年的增長及通脹數據全面下調，除了將今年經濟增長由1.1%，降至0.5%，明年亦由1%，降至0.7%；今年通脹則由2.4%，降至2.2%，明年則由2%降至1.7%，低於2%的長期目標。至於2027年的增長及通脹目標，仍維持分別1%及1.9%。