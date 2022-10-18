圓匯迫近150關口 市場注視央行會否再出手干預

日圓匯價持續向下，一度低見149.08，繼續創1990年8月以來低位，迫近1美元兌150日圓的關鍵心理關口，在東京交易時段在149水平徘徊。每百日圓兌港元低見5.2655，目前仍接近低位，報5.2686。市場對日本可能干預保持高度警惕。日本財務大臣鈴木俊一昨天重申，如果出現投機性滙率波動，日本將採取果斷行動。

日本央行行長黑田東彥早前表示，他會堅持超低利率，直至實現通脹穩定。預計通脹在下一財年及以後將回到2%以下。他指出，「重要的是，要以穩定且可持續的方式實現物價目標，相信維持貨幣寬鬆政策是適宜的。」

有外匯交易員相信，若美元升穿150水平，日圓向下的速度會加快，相信屆時日本央行會希望採取動暫停跌勢。根據觀察，日本官員著重日圓的貶值速度，未必有特定的匯價底線作為入市指標，而日圓過去數天的走向，已符合條件，不過150對日本而言是重要心理關口，若失守150，政府或會面對更大的壓力。分析相信，日本央行在149至150這個範圍隨時都可能有行動

日本對上一次干預，是在9月22日，日圓急跌至1美元兌145.9日圓時發生，即日反彈至140.36，不過，入市干預僅對短期有效，中長期無效。日本財務省早前公布，9月總共動用2.84萬億日圓（約197億美元）以阻止日圓跌勢，亦是當地自1998年以來首次以干預形式支撐日圓滙價。