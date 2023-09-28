圓匯｜日圓先生：YEN失守150 日政府或再出手干預

貨幣政策存分歧

華僑銀行指，日圓跌至近一年低位，迫近可能觸發日本政府干預門檻150，日本央行7月會議紀錄顯示，委員在何時可結束負利率政策的問題上存在分歧，其不確定性導致市場看淡日圓。據聞岸田文雄政府將討論是否對投資於有重要戰略意義的公司給予稅收減免，旨在吸引企業對日投資。考慮到美日利差仍非常闊、能源價格高企，日圓近期内仍會較疲弱，但隨著匯價接近150水平，需要留意當局進行干預的風險。該行料日圓兌一美元短期支持位149，阻力位149.63。