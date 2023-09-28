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財經
2023-09-28 23:10:20

圓匯｜日圓先生：YEN失守150 日政府或再出手干預

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圓匯｜日圓先生：YEN失守150 日政府或再出手干預

日圓本月以來暫累減2.5%，第三季暫累跌約3.3%，今年則累挫約14%。(資料圖片)

有「日圓先生」、兼日本前財務省次官榊原英資(Sakakibara Eisuke)再度預測日圓走勢，他說若日圓兌一美元再跌穿150水平，即每百日圓兌港元約見5.2算，日本政府可能會再次干預，因當局憂慮日圓會進一步貶值至155，即每百日圓兌港元將5.05關。

今年累瀉14% 兌港元或見5.05

日圓兌一美元現報149.17，每百日圓兌港元報約5.25元，今日再度迫近150關，見149.56，將試「入市價位」。日圓本月以來暫累減2.5%，第三季暫累跌約3.3%，今年則累挫約14%

榊原英資對外電表示，「無論其他人怎麼說，這一水平(150)非常重要，如果美元兌日圓超過150，可能會作出干預」。

圓匯｜日圓先生：YEN失守150 日政府或再出手干預

榊原英資指，若日圓兌一美元再跌穿150水平，日本政府可能會再次干預。(資料圖片)

貨幣政策存分歧

華僑銀行指，日圓跌至近一年低位，迫近可能觸發日本政府干預門檻150，日本央行7月會議紀錄顯示，委員在何時可結束負利率政策的問題上存在分歧，其不確定性導致市場看淡日圓。據聞岸田文雄政府將討論是否對投資於有重要戰略意義的公司給予稅收減免，旨在吸引企業對日投資。考慮到美日利差仍非常闊、能源價格高企，日圓近期内仍會較疲弱，但隨著匯價接近150水平，需要留意當局進行干預的風險。該行料日圓兌一美元短期支持位149，阻力位149.63

 

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