土耳其從俄石油進口倍增 中國成俄國能源最大買家

綜合外電報道，土耳其從俄羅斯進口石油倍增，中國亦成為俄國能源最大買家。（網上圖片）

俄烏戰爭持續半年土耳其由年初至今從俄羅斯進口的石油已倍增，而在西方對俄制裁之下，俄羅斯與土耳其準備在商業，尤其是能源貿易領域上，開展更廣泛合作。

提供全球金融市場數據的公司路孚特指出，到目前為止，土耳其今年從俄羅斯進口的石油，已平均超過每日20萬桶，去年同期是每日9.8萬桶。

俄羅斯揮軍烏克蘭後，土耳其並未跟隨歐美制裁俄羅斯，理由是土耳其依賴俄羅斯的能源供應。俄羅斯總統普京與土耳其總統埃爾多安本月初曾經會面，同意兩國加強商業合作。

美國財政部副部長阿德耶莫，日前與土耳其財政部副部長埃利塔斯通話，警告對方俄羅斯正試圖利用土耳其，繞過西方的對俄制裁；土耳其方面回應，指不會允許任何違反制裁的情況出現。

另外，外媒引述內地海關總署的7月數據報道，中國已成為俄羅斯能源最大買家，涵蓋原油、石油產品、天然氣和煤炭等，進口總值更由一年前約200億美元，急增至350億美元，升幅達75%。其中俄羅斯取代印尼成為中國最大煤炭供應國，7月由俄羅斯進口了破紀錄的740萬噸煤炭，按年及按月分別增長14%及21%；另用於煉鋼的焦煤進口量亦按增63%至200萬噸。

此外，俄羅斯亦連續3個月成為中國最大原油供應國，上月由俄羅斯進口的石油達715萬噸，按年升7.6%，主因內地的獨立煉油商加大對折扣俄油的購買力度。至於第二大石油供應國則是沙特阿拉伯，進口數量為656萬噸。