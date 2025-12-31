在岸價破7算！人幣年漲4%結束3年貶值

至於人民幣中間價昨報7.0348兌1美元，按日跌17點子，結束連升5日走勢。累計全年，人民幣中間價升值2.18%，終結2022年至2024年分別下挫9.2%、1.7%及1.5%的連續3年貶值。

中美關稅大戰下，人民幣與美元今年勝負立分。繼離岸人民幣聖誕期間升穿7算後，昨在岸人民幣亦突破重要關口，高見6.9876兌一美元，創2023年5月後約兩年半高位。累計全年，在岸人民幣升值4.2%，離岸人民幣亦累漲4.7%，結束連續3年貶值的弱勢，並顛覆市場今年初普遍預計人民幣會明顯貶值的分析。

關稅戰衝擊 美匯貶近一成

市場今年初普遍預期人民幣會連續貶值4年，惟最終一地眼鏡碎。事實上，上半年在特朗普政府發起關稅戰的困擾下，離岸價兌美元在4月曾一度跌穿7.4關口，惟及後美國減息憧憬疊加濫施關稅的衝擊下，美元明顯走弱，再加上中央持續釋放支撐經濟的訊號，人民幣在下半年走勢明顯呈強。

至於美匯指數成為今年匯率大輸家之一，上半年走勢已累挫約一成，下半年亦反彈乏力，全年暫挫9.6%，為2016年以來、9年來最大幅度貶值。

目前市場對明年人民幣走勢轉樂觀，「美元微笑論」提出者、Eurizon SLJ Capital行政總裁任永力(Stephen Jen)早前曾預計，明年底人民幣或會升至6.25兌一美元。招銀國際發報告指早前的報告亦預計，明年上半年人民幣進一步升值至6.95兌一美元，下半年則放緩至7.02。