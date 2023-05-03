在線教育平台Chegg認ChatGPT搶客　連累股價腰斬瀉48％

在線教育平台Chegg（CHGG）行政總裁Dan Rosenweig，日前在電話會議上承認，ChatGPT正開始從其平台奪取市場份額，因引起學生很大興趣，相信會對公司新戶增幅有所影響。該股周二（2日）股價腰斬，急瀉48％至9.08美元，創近6年新低。

計劃創造CheggMate迎合潮流

Dan Rosenweig在會議上提到ChatGPT超過20次，令相關話題成為焦點，上月他曾向外媒透露，公司已將其測驗答案資料庫與GPT-4結合，創造CheggMate，迎合潮流。