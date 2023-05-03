在線教育平台Chegg認ChatGPT搶客　連累股價腰斬瀉48％

在線教育平台Chegg（CHGG）行政總裁Dan Rosenweig，日前在電話會議上承認，ChatGPT正開始從其平台奪取市場份額，因引起學生很大興趣，相信會對公司新戶增幅有所影響。該股周二（2日）股價腰斬，急瀉48％至9.08美元，創近6年新低。
計劃創造CheggMate迎合潮流
Dan Rosenweig在會議上提到ChatGPT超過20次，令相關話題成為焦點，上月他曾向外媒透露，公司已將其測驗答案資料庫與GPT-4結合，創造CheggMate，迎合潮流。
分析師大幅下調Chegg目標價
受有關言論影響，Chegg遭多位華爾街分析師大幅下調目標價。其中Jefferies分析師Brent Thill表示，考慮到人工智能不會帶來增長及存在擔憂，將Chegg評級由「買入」降至「持有」，目標價更大削56％至11美元，指隨着消費者嘗試免費的人工智能工具，Chegg的核心產品可能會消失。
Chegg首季收入減少7％
公司今年首季收入錄1.88億美元，按年減少7％；扣除非經常性業務每股盈利為0.27美元，按年減少近16％，但兩者均好過市場預期。此外，公司預計今季收入為1.75至1.78億美元，大幅低於市場預期的1.936億美元。