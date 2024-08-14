地位難保｜今年182隻中資股遭剔走 印度MSCI權重或超中國

國際指數公司MSCI昨公布季檢，並連續3個季度大手剔出中資股，中國指數只新增2隻A股，惟大手踢走60股。事實上，連同今年2月公布剔走66隻及5月公布剔出56隻，MSCI今年已合共剔走182隻中資股，計及3個季度合共納入的17隻股份，淨剔出數目亦有165隻。外電有報道指，MSCI連續3個季度的大手剔出中國股份後，中國股股在MSCI新興市場的地位，可能會被其他地區迎頭趕上，例如印度及台灣。 MSCI在今年2月剔走66隻中資股，納入5隻；及至5月再剔走56隻，只納入10隻。今次季檢在8月30日收市後生效，中資股的權重將進一步由由25%，下降至20.2%。至於台灣權重則由19.33%，降至19.01%。

印度股權重 年底或升至22% 相反，印度在MSCI新興市場指數的權重將升至歷史新高，由19.2%漲至19.8%，與中國的差距進一步收窄。市場目前估計，印度指數的權重在11月底或會超過20%，媒體引述Nuvama研究部門負責人Abhilash Pagaria的估計指，考慮到目前印度股市的動力，其在今年底的權重或會超過22%。 彭博有統計指，MSCI在2月剔走66隻中資股創下至少兩年的最高紀錄，而近3季的大手剔走中國股份令追蹤指數的基金要被逼出售相關股票，可能會進一步加劇中國股市的下行風險。彭博行業研究駐香港的策略師Marvin Chen表示，中國先前的MSCI權重和影響力大，惟未來可能會更均勻地分散到印度、韓國和台灣等其他市場。

彭博又引述數據指，截至7月底止，中國股票在MSCI新興市場指數的權重已降至22.33%，而全球資金一直在穩步撤離中國，認為政府的刺激措施未能力挽跌勢，而上周五淨賣出A股的資金近78億元人民幣，北向資金今年對A股已轉為淨賣出。 太古地產遭剔出香港指數 最新遭MSCI剔走的60隻中資股中，有5隻港股，包括中國中免(1880)、福萊特玻璃(6865)、贛鋒鋰業(1772)、廣發證券(1776)和海吉亞醫療(6078)。至於香港指數則剔除太古地產(1972)1隻，沒有納入新股份。 中金報告指，MSCI中國指數在調整後的成分股數量從655隻，减少至597隻，並推測今次調整對建發國際(1908)、滔搏(6110)、拼多多、工商銀行(1398)、泡泡瑪特(9992)及紫金礦業(2899)影響正面；相反，被剔走的5隻港股則影響負面。

港股連續兩日成交不足800億 至於中港股昨續悶局，恒生指數高低波幅178點，收市報17,174點，升62點或0.4%，雖然連升5個交易日，但主板成交額連續兩日不足800億元，僅錄708億元。上證綜合指數則升0.3%，至2,867點，滬深兩市合共成交額4,773億元人民幣。