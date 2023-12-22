地區總部｜外資駐港地區總部大減75間美資走最多　創近11年新低

外資駐港地區總部撤港情況加劇。據政府統計處最新數據顯示，2023年駐港境外公司為9,039間，按年升61間，惟以本港為地區總部的減少75間至1,336間，是2012年起有統計以來最少，創近11年新低。

來港設立地區辦事處的境外公司亦減少86間，僅有2,311間，同創2012年以來新低；只管香港業務的「當地辦事處」則按年增222間至5,392間，創統計序列以來新高；所有境外公司在本港共聘用約46.8萬人。

其中撤港最多的地區總部為依次為美資減少26間至214間、日資減少6間至206間、英資減少19間至115間，其中美資甚至創2000年後的新低。

投資推廣署：首11月已吸引351間海外和內地企業來港

政府指，投資推廣署今年首11個月已吸引351間海外和內地企業在港設立或擴展業務，按年增加30%；本港初創企業增加272間，達到4,257間的歷史新高，聘用1.64萬人，按年多一成，涵蓋金融科技、電商、供應鏈管理和物流科技等。

商務及經濟發展局發言人表示，兩個調查結果充分顯示香港的優越營商環境，是不同規模的企業設立或擴展業務的理想地點」。

發言人稱，調查結果反映海外和內地企業對香港充滿信心，選擇在香港設立和擴充業務，「我們會繼續積極擔當內地與世界之間『超級聯繫人』及『超級增值人』的橋樑角色，更好地『引進來、走出去』，為香港的經貿發展增強動能」。