地區總部｜新加坡吸4200間公司設總部包括國企　數量多香港3倍

此前有指外資駐港地區總部撤港情況加劇，據港府統計，以本港為地區總部的減少75間至1,336間，是2012年起有統計以來最少，創近11年新低。而被視作香港競爭對手的新加坡，將擁有4,200家跨國公司的地區總部，數量多香港3倍，設總部甚至包括中國的國企。

據彭博報告指出，香港過去數年因地緣政治風險、疫情政策等原因，確立其作為「中國金融中心」的地位，不過新加坡則強調其獨立性，並成為國際商務辦事處的首選地點。報告並預計，企業臨界品質和更加多元化的經濟，可能有助於新加坡在未來5年吸引比香港更多的全球業務。

新加坡企業稅率或更低

報告認為，香港在成為國際企業的首選亞洲總部競爭中落敗，是因為新加坡與西方關係更好、人才庫更廣泛、經濟多元化以及稅務優惠；相較香港地緣政治風險升溫，企業或希望於政治穩定及自由方面對新加坡進行更高的排名。

報告又指，儘管香港有較低的16.5%標準企業稅率，但亦可能被新加坡所超越，因為新加坡能將某些活動的17%稅率，下降至13.5%或更低。

國企也在新加坡設立海外總部

部份中資企業也不例外選擇新加坡而非香港，包括電動汽車製造商蔚來（9866）、而科技公司阿里巴巴（9988）、華為，亦正擴大在新加坡的業務；國企中國鐵物（SHE：000927）也在新加坡設立海外總部。