地攤經濟｜海底撈內地進軍夜市擺攤，或與國內疫後復甦不似預期有關。(微博)

地攤經濟似乎於內地重燃。內媒報道，近日山東青島的夜市中，出現內地裒飲大企海底撈(6862)的攤檔，並指有職員在賣火鍋。有分析指，或與國內疫後復甦不似預期有關。

海底撈內地進軍夜市擺攤

內媒報道指，海底撈在全國的夜市攤位不止於山東，河北省部分門店近期亦嘗試擺攤，目前全國夜市攤位數量仍未有統計。

就事件內媒向海底撈查詢時，海底撈回覆稱，近期出現的外擺形式，是門店結合當地顧客的消費喜好進行的個性化創新試點，又指攤位由海底撈門店自營，未開放加盟，而當中售賣菜式價格和門店一樣。

另外，上月海底撈曾發盈喜，並中期料多賺30倍，指利潤增加主要由於翻台率提升，內部管理及營運改善，餐廳經營效率提升。

地攤經濟重現或與國內疫後復甦不似預期有關

「地攤經濟」一字最先由時任國務院總理李克強，於2020年提出，目的希望透過路邊攤，以舒緩中美貿易戰及疫情引致的失業潮。亦有內媒指，近來國內各地力求增加城市「煙火氣」，希望藉此帶動低迷經濟。

上月內地青年失業率升至21.3%，再創紀錄新高，英國廣播公司（BBC）指，令「地攤經濟」於中國蓬勃發展，惟凸顯中國經濟疲軟，以及疫後復甦不似預期。