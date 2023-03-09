地產股業績｜太古地產全年基本溢利減9%　末期息增6%每股派0.68元

太古地產第二次中期息為0.68元，增加6%，全年派息則增加5.3%至1元。以該股中午收報20.7元計算，現價股息率4.83厘。太古地產表示，公司的股息政策是達致股息可持續增長，並於未來派付大約一半的基本溢利作為普通股息。

太古地產指，股東應佔基本溢利為87.06億，較2021年的95.32億，下跌9%；末期息增6%，每股派0.68元，業續指出主要由於出售香港太古城住 宅項目停車位的溢利減少所致2022年全年列帳溢利則為79.8億，較2021年的71.12億，增12.2%。

著重大灣區市場

太古地產主席白德利表示，喜迎內地與香港恢復全面通關，期待各主要市場復甦，計劃未來分配200億港元，投資於住宅買賣市場 ，以擴大香港核心市場 ， 並於內地及東南亞開拓新市場。

行政總裁彭國邦則指，對香港的未來依然滿懷信心，同時指準備進軍深圳南山區及東京澀谷區開設兩間由第三方擁有的酒店；亦會物色機會加大中國內地的投資規模，其中西安太古里將是下一個大型地標項目，此外並會在海南三亞發展以零售為主導的項目，同時致力擴大於大灣區發展。