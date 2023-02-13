地產股｜政府賣地增國安條款　有權取消入標資格及中止租約　地產股全線挫

本地媒體報道，地政總署在去年開始，於賣地及短期租約條款內加入國安法適用條文，包括政府有權因國安原因取消入標資格，更有權以國安法理由，考慮中止短期租約。

政府有權取消入標資格及中止租約

據地政總署資料顯示，由2022年11月4日開始招標的啟德2A區4、5B及10號地盤起，至今推出的多幅官地，包括赤柱環角道，以及正在招標的荃灣寶豐路、旺角洗衣街地皮等，加入新增條款，提及政府保留權力，可以因投票者或其母公司涉及威脅國家安全活動，而取消其資格。

至於其他短期租約用地，當局除了以國家安全為由，有權取消入標者資格外，若果當局合理相信中標的承租者涉及違反國家安全利益的行為，亦有權中止該份租約，又表示倘若涉及危害國家安全的犯罪行為，執法機關會依法處理。

發展局回應指，政府內部的《物料供應及採購規例》（《規例》）於2022年8月29日更新，加入維護國家安全法的相關要求，令指引更清晰，有關原則適用於所有種類及形式的政府採購，而地政總署隨後相應地把適用的條款加入所有賣地文件以及短期租約招標文件。

報道又指，短期租約而言，政府亦能因國安考慮在合約進行期間終止合約，因政府是以地主身份把政府土地租予中標的租戶，政府與這中標者的採購合約關係於租約期間持續有效。

地產股全線挫

地產股全線挫，新世界（017）跌6.05%；嘉里（683）跌2.64%；新地（016）跌1.96%；信和（083）跌1.31%；九倉（004）跌1.96%。