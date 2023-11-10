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財經
2023-11-10 17:30:00

地緣政治局勢緊張投資環境受壓　政府下調全年GDP增長至3.2% (更新)

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政府調低本港全年GPD增長至3.2%。(資料圖片)

政府調低本港全年GPD增長至3.2%。(資料圖片)

政府今(10日)公布，考慮到今年首3季的實際數字以及短期前景，地緣政治局勢緊張、金融狀況偏緊、困難外圍環境令到投資環境持續受壓，全年實質本地生產總值(GDP)增長預測，由早前覆檢的4.5%向下修訂至3.2%，至於第三季經濟在訪港旅遊業及本地消費支持下，按年增長維持4.1%

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政府經濟顧問梁永勝(中)指，外圍環境差，本港經濟復甦力度沒有比預期更好。(資料圖片)

政府經濟顧問梁永勝(中)指，外圍環境差，本港經濟復甦力度沒有比預期更好。(資料圖片)

第三季GDP增長按年維持4.1%

本港第三季經濟增長按年維持4.1%，按季上升0.1%，當中服務輸出及私人開支消費持續上升，整體投資開支在去年低基數比較下強勁反彈，惟外圍環境困難令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

出口方面，外部需求疲弱，香港整體貨物出口第三季按年進一步下跌8.6%，輸往內地和美國的出口進一步下滑，輸往歐盟出口亦明顯下跌，往大部分其他亞洲主要市場的出口有不同程度收縮；資產市場則憂慮內地經濟前景和預期利率處於高水平一段長時間，港股第三季繼續受壓。

樓價第三季整體跌4%

當中樓市疲弱，在息口上升及外圍環境挑戰下，市場氣氛審慎，第三季住宅物業成交合約總數按季明顯下跌25%，至約9,200份水平，至10月跌至2,000份低水平。整體樓價在6月至9月進一步下跌4%。市民置業負擔指數在季內微跌至約72%。

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勞工市場就進一步改善，失業率由第二季的2.9%，下跌至第三季的2.8%，就業不足率由1.1%微跌至1.0%。各主要行業的失業率普遍維持在低水平，就業收入繼續可觀增長。至於通脹整體維持溫和，基本綜合消費物價指數第3季按年上升1.6%。

梁永勝：復甦力度無比預期更好

被問及甚麼因素令政府下調全年經濟增長至3.2%，政府經濟顧問梁永勝回應指，「外圍環境真係好差」，地緣政治局勢緊張，先進經濟體持續加息，利率息口高企，影響到外部需求弱，除了直接影響出口表現，亦影響到本地消費氣氛，並承認本港復甦力度沒有比預期更好。

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