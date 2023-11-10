地緣政治局勢緊張投資環境受壓　政府下調全年GDP增長至3.2% (更新)

政府今(10日)公布，考慮到今年首3季的實際數字以及短期前景，地緣政治局勢緊張、金融狀況偏緊、困難外圍環境令到投資環境持續受壓，全年實質本地生產總值(GDP)增長預測，由早前覆檢的4.5%向下修訂至3.2%，至於第三季經濟在訪港旅遊業及本地消費支持下，按年增長維持4.1%。

本港第三季經濟增長按年維持4.1%，按季上升0.1%，當中服務輸出及私人開支消費持續上升，整體投資開支在去年低基數比較下強勁反彈，惟外圍環境困難令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。

出口方面，外部需求疲弱，香港整體貨物出口第三季按年進一步下跌8.6%，輸往內地和美國的出口進一步下滑，輸往歐盟出口亦明顯下跌，往大部分其他亞洲主要市場的出口有不同程度收縮；資產市場則憂慮內地經濟前景和預期利率處於高水平一段長時間，港股第三季繼續受壓。

樓價第三季整體跌4%

當中樓市疲弱，在息口上升及外圍環境挑戰下，市場氣氛審慎，第三季住宅物業成交合約總數按季明顯下跌25%，至約9,200份水平，至10月跌至2,000份低水平。整體樓價在6月至9月進一步下跌4%。市民置業負擔指數在季內微跌至約72%。