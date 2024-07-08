城大調查：港人對投資股票範疇信心上升　惟擔憂住屋及物價狀況

香港城市大學管理科學系統計諮詢中心早前進行2024年第二季度的兩岸及港澳消費者信心指數調查，於6月3日至6月26日，以電腦隨機抽樣，電話訪問的形式，共訪問1,000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。

本港利率高企下，有調查發現，香港人擔憂住屋及物價狀況，信心有所下降，惟近月港人對投資股票範疇信心上升。

調查結果顯示，對投資股票信心分指數為87.6，與去年同期上升8.6%，與上一季相比亦上升10.9%。對目前投資股票狀況的分指數為86.4，較上一季度顯著上升14.1%；對未來三個月狀況的分指數為88.4，較上一季度亦上升8.9%。結果顯示香港消費者對投資股票的信心有所提高。

消費者對購房、就業和物價信心下降

而香港消費者對今季的三個分指數的信心有所下降，分別是購買房屋、就業狀況和物價狀況。

港人對購買房屋的信心分指數為72.4，與去年同期相比上升1.3%，而與上一季度相比則顯著下降14.1%；港人對就業狀況的信心分指數錄得91.2，與去年同期和上一季度相比分別下降14.3%和9.4%；港人對物價狀況的信心分指數為72.1，與去年同期相比上升6.7%，而與上一季度相比則下降2.3%。

整體指數結果與上個季度相比下降2.4%，主要是由於消費者雖對購買房屋、就業狀況和物價狀況的信心有所下降。城大指，今季結果反映香港消費者仍對生活（消費）狀況的信心屬中性，但對其他範疇，特別對購買房屋和物價狀況，仍缺乏信心。