城大調查：港人對置業最缺乏信心 對經濟發展信心上升

城大決策分析及營運學系統計諮詢中心公布，2025年第四季度香港消費者信心指數，整體信心指數與上個季度相比上升1.7%，主要是由於消費者對經濟發展、就業狀況和生活（消費）狀況範疇的信心水平均有所上升。 城大決策分析及營運學系統計諮詢中心指，從絕對數值上看，港人對生活（消費）狀況的信心水平屬中性，惟對購買房屋的信心仍為6個範疇中最低。 2025年第四季度的香港消費者整體信心指數錄得89.1，按季升1.7%，按年上升5.8%。在6個分指數之中，本港消費者今季度對3個範疇的信心均見上升，分別為經濟發展、就業狀況和生活（消費）狀況。

不過，物價狀況和投資股票的分指數分別下降3.1%和2.1%。購買房屋的分指數下降1.9%，仍為6個範疇中最低的分指數。 對經濟、就業、消費狀況信心上升 經濟發展方面，信心分指數為90.2，按年上升13.9%，按季升7.3%。港人對目前經濟發展的信心分指數為80.9，按季顯著上升15.4%。港人對未來3個月經濟發展的分信心指數為96.4，按季升3.1%。結果顯示，消費者對經濟發展方面的信心上升。 就業狀況方面，信心分指數錄得85.7，按年微升0.1%，按季升5.4%。對目前就業狀況的信心分指數為79.4，按季顯著升11.4%；對未來3個月的就業信心分指數為89.9，按季升2.3%。結果顯示，消費者在就業狀況方面的信心上升。

生活（消費）狀況方面，信心分指數為105.9，按年升3.2%，按季升4.7%，仍為信心最高的分指數。港人對目前狀況的信心分指數為115.9，按季升4.4%，對未來3個月生活狀況的信心分指數為99.3，按季升5.1%。從絕對數值上看，生活(消費)分指數接近分界值100分，表明消費者對此範疇的信心屬中性。 對物價、投資、置業信心下降 物價狀況方面，信心分指數為78.9，按年升4%，按季則下降3.1%。港人對目前物價狀況的信心分指數為76.4，按季稍微升0.8%；對未來3個月之物價信心分指數為80.5，按季則下降5.5%，顯示消費者在物價狀況方面的信心下降。

投資股票方面，信心分指數為97.9，按年升7.5%，按季則下降2.1%。對目前投資股票狀況的分指數為98，按季下降 2.8%；對未來3個月的信心分指數為97.9，按季下降1.5%，顯示消費者在投資股票方面的信心下降。 購買房屋方面，信心分指數為76，按年升7.2%，按季下降1.9%。港人對目前購買房屋的信心分指數為75.3，按季升2%；港人對未來3個月購買房屋的信心分指數為76.5，按季下降4.3%。結果顯示香港消費者對購買房屋的信心下降，仍為最低的分指數，顯示消費者在購買房屋方面最缺乏信心。

是次調查以電腦隨機抽樣及電話訪問的形式，共訪問1,000位年滿18歲並在本地常住的香港居民。消費者信心指數最高分為200分，表示受訪者「信心飽滿」；最低分為0分，表示受訪者「全無信心」。指數低於100分表示受訪者「信心不足」；高於100分表示「頗有信心」。