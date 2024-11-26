基建債券2024｜3.5厘保底息即日供認購　中銀「全免」恒生「8免」兼抽獎　即睇銀行及券商最新優惠 (持續更新)

政府發行的基礎建設零售債券(下稱「基建零售債」，即基建債券2024)，今日(11月26日)正式供市民認購，保證年回報率為3.5厘。在市場預期香港將跟隨美國持續減息的前提下，基建零售債未來3年提供的保底息，相信仍是一個穩定的投資選擇。這些基建債券以零售形式發行，專為香港市民設計，並可在二手市場自由買賣。本文將整合基礎建設零售債券的詳細資訊、認購手續費、以及提供豁免優惠的銀行或證券商，以便讀者一目了然。
基建債券2024｜認購資訊
- 認購期：11月26日早上9時至12月6日下午2時
- 基礎建設零售債券目標發行額：200億港元(最多250億港元)
- 每手：1萬港元
- 年期：3年，每半年派息一次
- 息率：與本地通脹掛鈎，保證底3.5厘
- 發行日期：2024年12月17日
- 上市日期：2024年12月18日港交所上市，設二手買賣
- 認購資格：香港居民持有效身份證
- 認購方式：透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購
- 最高配發金額：每位100萬港元(100手債券)
- 重覆申請：每人僅可提出一份申請
基建債券2024｜認購手續費
金管局指，投資者在首次發售時通常需支付基建零售債券認購價的0.15%作為手續費。與iBond、綠色債券等其他零售債券一樣，基建債券亦設有二手市場。根據政府提供的資料，申請手續費同樣為0.15%，但配售銀行可自行決定調低或豁免該手續費。
基建債券2024｜哪些銀行/券商免收認購手續費？
滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港、渣打銀行、大新銀行、上海商業銀行、招商永隆銀行、信銀國際、工銀亞洲、華僑銀行、耀才證券、致富證券、富途證券。
基建債券2024｜注意事項利息代收費用
當派發股息或發債機構派發利息時，中央結算會收取現金股息或利息總值的0.12%作為代收費用。中介機構通常會將此收費轉嫁給客戶，因此了解相關費用對於投資者至關重要。
基建債券2024｜到期贖回費用及轉倉費用
中介機構在基建債券到期被政府贖回時可能會向客戶收取贖回費用，而轉倉時也會產生相應的手續費。了解這些費用將有助於投資者更好地管理其投資成本。
基建債券2024｜銀行/券商認購優惠一覽
滙豐銀行提供「8免」
- 滙豐客認講可獲豁免8項收費，包括：認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至滙豐費用、由其他經紀行轉入至滙豐費用、轉貨申請手續費(於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間)。
恒生銀行推「8免」兼抽獎
- 包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回費、以「場外交易」形式賣出債券手續費、債券轉入費(非經中央結算系統)、債券轉出費(非經中央結算系統)、透過港交所的買入證券存入費。
另外，恒生指客戶經網上途徑(包括恒生Mobile App或e-Banking)成功申請及獲分配首次公開發售之債券，包括基礎建設零售債券即可同步自動參加2項大抽獎，包括：
- 恒生Digital Banking「神部署一蚊Day大抽獎」：有機會贏取高達1萬港元的Apple Store電子禮券(名額31個)
- 網上認購債券大抽獎：有機會贏取5,000港元的Klook禮品卡(名額6個)
中國銀行「全免」
- 中銀豁免所有相關認購及持有成本
渣行銀行「6免」
- 包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、贖回到期費、賣出債券費、將債券轉至渣打股票投資戶口的費用。
大新銀行「9免」
- 包括認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、二手買入手續費(經債券戶口)、二手賣出手續費(經債券戶口)、轉出費(轉出至其他銀行)、轉倉費(轉倉至本行之證券戶口)
上海商業銀行「10免」
- 包括認購手續費、保管費、代收利息費、轉倉費、場外二手市場交易費、到期贖回費、以股票形式存入之費用、以債券形式存入之費用、經港交所交易平台買入之經紀佣金(新客戶特享)、經港交所交易平台沽出之經紀佣金(新客戶特享)
招商永隆銀行「7免」
- 包括認購手續費、債券託管費、轉倉費(轉出及轉入)、利息代收費、提早贖回費、到期贖回費。
工銀亞洲「8免」
- 包括認購手續費、沽出經紀費(上市起計首一個月以股票形式在二手市場交易)、提早贖回費(以債券形式交易)、代收利息費、到期贖回費、轉倉費(由債券形式轉換至股票形式，只限豁免轉一次)、存入費、託管費(以股票形式持有，只限工銀亞洲理財金、工銀財富及私人銀行客戶)
華僑銀行「8免」
- 包括認購手續費、托管費、代收利息費、提前贖回費、轉入費、轉出費、到期贖回費、轉換至股票戶口費。
富途證券「11免」
- 包括減免費用包含：認購⼿續費、申請⼿續費、暗盤交易佣⾦、暗盤交易平台使用費、上市交易佣⾦(⼀世免佣者適⽤)、託管費、轉⼊費、代收利息⼿續費、不動戶費、存倉費 及到期贖回費。
耀才證券「13免」
- 包括各類手續費優惠，例如利息、按金、認購手續費、買賣佣金、存入費、平台費、轉倉費、託管費、不動戶費、到期贖回費、提早贖回費、代收股息手續費。
致富證券「11免」
- 包括免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展利息(提供1到10手九成孖展認購，額滿即止)、孖展按金(提供1至10手十成免息孖展認購，適用於新客戶)、存入費 、代收股息費、平台費、存倉費 、託管費、到期贖回費及不動戶費。