基建債券2024｜3.5厘保底息即日供認購　中銀「全免」恒生「8免」兼抽獎　即睇銀行及券商最新優惠 (持續更新)

基建債券2024｜3.5厘保底息即日開售，即睇各大銀行及券商優惠。(資料圖片)

政府發行的基礎建設零售債券(下稱「基建零售債」，即基建債券2024)，今日(11月26日)正式供市民認購，保證年回報率為3.5厘。在市場預期香港將跟隨美國持續減息的前提下，基建零售債未來3年提供的保底息，相信仍是一個穩定的投資選擇。這些基建債券以零售形式發行，專為香港市民設計，並可在二手市場自由買賣。本文將整合基礎建設零售債券的詳細資訊、認購手續費、以及提供豁免優惠的銀行或證券商，以便讀者一目了然。

基建債券2024｜認購手續費

金管局指，投資者在首次發售時通常需支付基建零售債券認購價的0.15%作為手續費。與iBond、綠色債券等其他零售債券一樣，基建債券亦設有二手市場。根據政府提供的資料，申請手續費同樣為0.15%，但配售銀行可自行決定調低或豁免該手續費。

基建債券2024｜哪些銀行/券商免收認購手續費？

滙豐銀行、恒生銀行、中銀香港、渣打銀行、大新銀行、上海商業銀行、招商永隆銀行、信銀國際、工銀亞洲、華僑銀行、耀才證券、致富證券、富途證券。

基建債券2024｜注意事項 利息代收費用

當派發股息或發債機構派發利息時，中央結算會收取現金股息或利息總值的0.12%作為代收費用。中介機構通常會將此收費轉嫁給客戶，因此了解相關費用對於投資者至關重要。

基建債券2024｜ 到期贖回費用及轉倉費用

中介機構在基建債券到期被政府贖回時可能會向客戶收取贖回費用，而轉倉時也會產生相應的手續費。了解這些費用將有助於投資者更好地管理其投資成本。