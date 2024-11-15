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財經
2024-11-15 17:41:00

基礎建設零售債券｜政府目標發行200億　保底息3.5厘入場費1萬元(更新)

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政府今日(15日)公布發行基礎建設零售債券予香港居民認購。(資料圖片)

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【17:40更新】新增匯豐客認講可獲豁免8項收費

政府今日(15)公布發行基礎建設零售債券予香港居民認購。發債所得資金將撥入基本工程儲備基金，按計劃框架作基建項目投資，政府亦會每年公布募得資金分配情況。基礎建設零售債券詳情如下：

  • 基礎建設零售債券目標發行額：200億港元 (最多250億港元)
  • 每手：一萬港元
  • 年期：3年，每半年派息一次
  • 息率：與本地通脹掛鈎，保證不少於3.5
  • 認購期：1126日早上9時至126日下午2
  • 認購方式：透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購
  • 發行日期：1217
  • 上市日期：1218日港交所上市，設二手買賣
  • 最高配發金額：每位100萬港元(100手債券)
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陳茂波指發行基礎建設零售債券為市民提供投資選項，亦為基建融資。(資料圖片)

本批債券乃是基礎建設債券計劃下的零售部分。財政司司長陳茂波表示，政府今次發行債券，一方面為市民提供安全可靠、回報穩定的投資選項，讓市民有更大的「參與感」和「獲得感」，另一方面亦為基建項目融資，讓項目早日落成，也進一步促進零售債券市場和普惠金融的發展。

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今年《財政預算案》公布，本年度會發行200億元零售債券，政府會視乎認購反應，酌情將發行額上調至最多250億港元。有關基礎建設零售債券詳情將載於香港政府債券網站

基礎建設零售債券｜匯豐客認講可獲豁免8項收費

就政府發行基礎建設零售債券，作為聯席安排行及配售銀行的匯豐公布，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請「基礎建設零售債券」，並可獲豁免共8項收費。

該8項收費包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至匯豐費用、由其他經紀行轉入至匯豐費用、轉貨申請手續費(於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間。

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