本批債券乃是基礎建設債券計劃下的零售部分。財政司司長陳茂波表示，政府今次發行債券，一方面為市民提供安全可靠、回報穩定的投資選項，讓市民有更大的「參與感」和「獲得感」，另一方面亦為基建項目融資，讓項目早日落成，也進一步促進零售債券市場和普惠金融的發展。

今年《財政預算案》公布，本年度會發行200億元零售債券，政府會視乎認購反應，酌情將發行額上調至最多250億港元。有關基礎建設零售債券詳情將載於香港政府債券網站。

基礎建設零售債券｜匯豐客認講可獲豁免8項收費

就政府發行基礎建設零售債券，作為聯席安排行及配售銀行的匯豐公布，客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交認購申請「基礎建設零售債券」，並可獲豁免共8項收費。

該8項收費包括認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回債券費、提早贖回債券費、由其他銀行轉入至匯豐費用、由其他經紀行轉入至匯豐費用、轉貨申請手續費(於債務工具中央結算系統(CMU)與中央結算及交收系統(CCASS)之間。