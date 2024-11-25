基礎建設零售債券｜3.5厘保底息11.26起供認購　即睇與港元定期大比併

政府發行基礎建設零售債券(下稱「基建零售債」)，供香港居民認購，保證息率為3.5厘，並於本周二(26日)早上9時起開售。儘管本港跟隨美國減息，基建零售債的保底息率高於許多銀行的12個月近乎無風險的定期存款，但認購基建零售債的數量有限，每位投資者最多可購買100手，即100萬港元，未能像定期存款那樣隨意投入資金。究竟購買基建零售債是否優於定期存款？本文將為您進行大比併。

基建零售債VS港元定期 債券作為一種低風險的投資工具，其回報率高於近乎無風險的定期存款是可以接受。這是因為債券投資承擔了信用風險和利率風險，而定期存款則通常由銀行提供保障，因此在風險與回報之間存在合理的平衡。不過，由政府發行債券還是相當可靠。 隨著本港跟隨美國減息，目前許多銀行的12個月定期存款年利率約為3至3.2厘。在風險與回報之間取得合理平衡的前提下，基建零售債以3.5厘的保底息率，確實優於銀行定存，尤其是在本金較小的情況下。然而，銀行定存在初始投資金額上並無限制，這使其比起基建零售債券具有優勢。

一情況收息勝港元定存 以一間銀行的一年期3.2厘港元定存為例，若以100萬港元本金計算，則一年可獲得3.2萬元利息，3年合計可達9.6萬元。相比之下，基建零售債券雖然提供3年期3.5厘的保底息率，若投資者獲得每100手(即100萬港元本金)，則一年可獲得3.5萬元利息，3年合共10.5萬元，表面上看似較銀行定存更具吸引力。 然而，投資者未必能夠獲得最多100手的基建零售債券。以去年綠債為例，一人最多只獲得9手，即9萬元本金，按照3.5厘計算，一年僅能獲得約3,150元的利息。這意味著在實際回報上，基建零售債的吸引力可能受到限制。不過，隨著美國進一步減息，港元定期息率在未來3年可能進一步回落，若然本金有限，基建零售債3年保底息鎖定在3.5厘還是具有一定吸引力。

用「72法則」找出適合回報率 在目前市況波動及地緣政治風險的背景下，政府債券及定期存款均屬於低風險、保本的收息產品，如果資金充裕，不妨考慮同時投資於兩者。然而，實現本金翻倍，達到財務自由、時間自由及消費自由，無疑是許多投資者的共同目標。為了達成理想的投資回報，這裡介紹一個簡單的計算方法，稱為「72法則」。 「72法則」的運作原理是計算在固定利率下，讓一筆投資翻倍所需的時間。具體計算方法為將72除以目標回報率。例如，若計劃使利率達到5%，則可用「72除以5」，得出14.4，這表示投資翻倍所需約14.4年。靈活運用「72法則」，可以幫助大家尋找適合自己的投資回報項目，並找到平衡風險和回報之間的理想投資組合。 基礎建設零售債券 基礎建設零售債券目標發行額：200億港元 (最多250億港元)

每手：1萬港元

年期：3年，每半年派息一次

息率：與本地通脹掛鈎，保證不少於3.5厘

認購期：11月26日早上9時至12月6日下午2時

認購方式：透過配售銀行、證券經紀或香港中央結算有限公司認購

發行日期：12月17日

上市日期：12月18日港交所上市，設二手買賣

最高配發金額：每位100萬港元(100手債券)