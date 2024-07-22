基金再警告：人類史上最大泡沫即將爆破 美股將砍半

以「尾部對沖」、在黑天鵝事件上包括08金融風暴和新冠病毒大跌市獲利的著名投資人Mark Spitznagel再次警告，美股可能正處於「人類歷史上最大的泡沫」之中，聯儲局減息隨時會刺破泡沫，屆時，美股跌幅可能達到一半。

他去年開始，已經多次公開警告美股可能爆破。

他Mark Spitznagel在接受《華爾街日報》訪問時，對美股前景提出嚴厲警告。他再次形容持續數年的反彈乃「人類歷史上最大的泡沫」；隨著通脹下降和聯儲局寬鬆政策，將刺激資金繼續推高股市，令市場處於「金髮女孩的狀態」(即高增長和低通脹同時存在的經濟狀態)，但減息可能成為大逆轉的起點。