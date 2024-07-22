基金再警告：人類史上最大泡沫即將爆破 美股將砍半

以「尾部對沖」、在黑天鵝事件上包括08金融風暴和新冠病毒大跌市獲利的著名投資人Mark Spitznagel再次警告，美股可能正處於「人類歷史上最大的泡沫」之中，聯儲局減息隨時會刺破泡沫，屆時，美股跌幅可能達到一半。
他去年開始，已經多次公開警告美股可能爆破。
他Mark Spitznagel在接受《華爾街日報》訪問時，對美股前景提出嚴厲警告。他再次形容持續數年的反彈乃「人類歷史上最大的泡沫」；隨著通脹下降和聯儲局寬鬆政策，將刺激資金繼續推高股市，令市場處於「金髮女孩的狀態」(即高增長和低通脹同時存在的經濟狀態)，但減息可能成為大逆轉的起點。
他將目前市況跟互聯網泡沫爆破比較。當時投資者將大量資金投入科技股，但狂熱消退，納斯達克指數於2000年暴跌。不過，他認為今次會更嚴重，因為美國政府債台高築，加上其他風險和昂貴的估值，已形成火藥桶，一旦引燃，將不可收拾。
Spitznagel預計，美股可能在未來幾個月繼續上漲，炒作減息議題，但開始減息通常是市場大逆轉的起點。而美國經濟可能在今年底前陷入衰退。
Spitznagel在2007年創立自己的基金Universa，並獲得《黑天鵝效應》一書的作者Nassim Nicholas Taleb成為顧問。兩人都是對沖大波動市況，獲利的投資高手。