基金動態｜惠理夥EMQQ推新興市場網絡與電商ETF

惠理及EMQQ環球合作的惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF今上巿。

惠理集團(806)及EMQQ環球合作的惠理EMQQ新興市場網絡與電商ETF(3030)今日在港交所(388)上巿，該ETF是本港巿場首項聚焦環球新興市場的主題ETF，基金覆蓋全球逾百家新興市場的互聯網和電子商務公司。

惠理行政總裁黃慧敏表示，自1993年成立以來一直秉持價值投資理念，為客戶提供投資服務，並致力建立創新產品。過去29年專注投資亞洲巿場，特別是大中華巿場，今天則與美國EMQQ合作建立VPEMQQ ETF，以拓寬創新產品的選擇。該ETF主要投資於包括內地等新興市場中領先的互聯網和電子商務公司。

VPEMQQ ETF讓投資者參與發展中國家互聯網和電子商務領域的增長機會。這些行業獲不斷壯大的中產階級推動，隨著智能手機和互聯網連接的消費更相宜，未來將有大規模用戶使用互聯網。VPEMQQ ETF追踪EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce IndexTM，這指數涵蓋領先的互聯網和電子商務公司，包括在線零售、搜尋引擎、社交網絡、在線視頻、電子支付、在線遊戲和在線旅遊。

VPEMQQ ETF現報7.685元，跌1.5%，成交1,500元。

惠理現報2.66元，升1.1%或0.03元，成交141萬元。