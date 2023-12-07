熱門搜尋:
六合彩 Taylor Swift 區議會選舉2023 穆迪 恒生指數 周庭 肺炎支原體 五月天 叱咤2023 轉數快FPS 社內相親 年少日記 MIRROR YOHO WEST 白日之下 騙案 流感 以巴衝突 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 朗然 日本旅遊 深圳好去處 食譜 日圓匯率 健身 聖誕節2023 GTA6
Ad Block Ad Block
返回
財經
2023-12-07 15:57:00

基金展望｜宏利看好中國及東盟 港股持中性配置

分享：
基金展望｜宏利看好中國及東盟 港股持中性配置

陳致洲(左)來年看好東盟及中國股票市場；右為盧淑華。

宏利發布2024年強積金投資策略，該行認為明年部署關鍵在美國經濟能否軟著陸，短線看好股票資產，較為看淡固定收益，惟若經濟表現遜色，則情況有機會逆轉。地區方面，該行偏好成熟市場如美國等股票，亞洲則偏向中性，惟日本走出長期通縮有利消費，加上企業現金足、回購及管治佳，因而看好。至於歐洲股票雖然息高估值低，但明年經濟仍有挑戰，因而較看淡。

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華表示，明年利率走勢仍有不確定性，資產配署視乎宏觀經濟情況，若出現放緩，相信美股提供較佳的投資機會，若出現衰退，政府債券一般會優於信貸，但若明年未有出現衰退，則投資級別債券及高收益債券的表現有機會較佳。

宏利展望｜明年內地有減息空間

宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲表示，較看好東盟及中國股票的前景，並會適度減持印度及台灣市場，增持韓國市場。中國市場方面，他主要看好今年需求回升下庫存問題或可解決，以及財政及貨幣政策吹暖風，他指目前中國實質利息高企，有減息空間，料明年有兩次25點子存款準備金率(RRR)下調，一次25點子利率下調，因而認為明年表現或有起色。

至於香港市場，陳致洲看法仍為「中性」，指倘減息，銀行股表現或遜色，市場目前仍未完全反映不良貸款率或上升的風險，相反科網股有現金回購及政策鬆綁利好，市場亦未完全反映中資科網股在進攻海外的良好表現。他又估計，三中全會或明年1月召開，未來兩個月為政策訊號關鍵期，港股走向視乎「內地做嘢快啲，定係地緣政局惡化快啲」，而他傾向認為中美緊張關係不會升級。板塊方面，陳致洲看好出口相關股份、人工智能概念及服務消費類股份。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受