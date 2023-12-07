基金展望｜宏利看好中國及東盟 港股持中性配置

宏利發布2024年強積金投資策略，該行認為明年部署關鍵在美國經濟能否軟著陸，短線看好股票資產，較為看淡固定收益，惟若經濟表現遜色，則情況有機會逆轉。地區方面，該行偏好成熟市場如美國等股票，亞洲則偏向中性，惟日本走出長期通縮有利消費，加上企業現金足、回購及管治佳，因而看好。至於歐洲股票雖然息高估值低，但明年經濟仍有挑戰，因而較看淡。
宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華表示，明年利率走勢仍有不確定性，資產配署視乎宏觀經濟情況，若出現放緩，相信美股提供較佳的投資機會，若出現衰退，政府債券一般會優於信貸，但若明年未有出現衰退，則投資級別債券及高收益債券的表現有機會較佳。
宏利展望｜明年內地有減息空間
宏利投資管理亞洲區(日本除外)股票投資部首席投資總監陳致洲表示，較看好東盟及中國股票的前景，並會適度減持印度及台灣市場，增持韓國市場。中國市場方面，他主要看好今年需求回升下庫存問題或可解決，以及財政及貨幣政策吹暖風，他指目前中國實質利息高企，有減息空間，料明年有兩次25點子存款準備金率(RRR)下調，一次25點子利率下調，因而認為明年表現或有起色。
至於香港市場，陳致洲看法仍為「中性」，指倘減息，銀行股表現或遜色，市場目前仍未完全反映不良貸款率或上升的風險，相反科網股有現金回購及政策鬆綁利好，市場亦未完全反映中資科網股在進攻海外的良好表現。他又估計，三中全會或明年1月召開，未來兩個月為政策訊號關鍵期，港股走向視乎「內地做嘢快啲，定係地緣政局惡化快啲」，而他傾向認為中美緊張關係不會升級。板塊方面，陳致洲看好出口相關股份、人工智能概念及服務消費類股份。