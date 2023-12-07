基金展望｜宏利看好中國及東盟 港股持中性配置

宏利發布2024年強積金投資策略，該行認為明年部署關鍵在美國經濟能否軟著陸，短線看好股票資產，較為看淡固定收益，惟若經濟表現遜色，則情況有機會逆轉。地區方面，該行偏好成熟市場如美國等股票，亞洲則偏向中性，惟日本走出長期通縮有利消費，加上企業現金足、回購及管治佳，因而看好。至於歐洲股票雖然息高估值低，但明年經濟仍有挑戰，因而較看淡。

宏利投資管理亞洲區多元資產高級組合經理盧淑華表示，明年利率走勢仍有不確定性，資產配署視乎宏觀經濟情況，若出現放緩，相信美股提供較佳的投資機會，若出現衰退，政府債券一般會優於信貸，但若明年未有出現衰退，則投資級別債券及高收益債券的表現有機會較佳。