基金意見｜安聯料今年有三大主題 籲買亞洲債券

安聯投資發表「探索投資機遇：影響亞洲的關鍵趨勢」發布會；圖左起為Virginie Maisonneuve、湯繼成、曾錚。

該行亞太區固定收益首席投資總監曾錚表示，已發展國家增長已達受阻，加上高通脹及波動市況，目前是考慮重返亞洲固定收益資產的時機，並指單獨配置亞洲債券可能是應對更廣泛市場波動及全球經濟放緩的有效對策。她又指，內房銷售會持續走低，2021年錄18萬億元、2022年錄13萬億元，今年或跌至8至10萬億元，惟在在這個過程中有兩個新轉型，分別為一手市場升級及二手更多交投，強調相關需求仍為真實需求，但會變得更周期化，更正常化，並指行業困局總會過去，宜獨立分析各房企，仍可覓得優質債券投資。

安聯投資發表「探索投資機遇：影響亞洲的關鍵趨勢」發布會，該行認為今年將有三大投資主題，分別為政策走向分化；利率將較長時間維持高水平；以及不穩定的地緣政治因素。

安聯投資｜內房投機不再 銷售待覓平衡點

該行亞太區高級經濟師湯繼成亦表示，內房投機不再，但料未來1至2年、甚至短期內總會穩定，而一旦房地產銷售達平衡點，拖累經濟的因素會下降。他認為，雖然未來數年仍會困難，但中期看，綠色能源、數字經濟增長將帶動生產及私人和公共投資，而電動車、再生能源和科技等行業，將促進消費，內地經濟仍會進一步增長。

安聯投資全球股票投資總監Virginie Maisonneuve表示，為追求穩定回報，投資者應優先考慮具增長力、價值及股息等因素的優質投資，包括主題性投資如氣候變化、水資源、人工資能、網絡安全、能源轉型和可持續發展投資。