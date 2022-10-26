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財經
2022-10-26 16:01:31

基金登場｜中銀推中國股票基金 入場費1萬

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基金登場｜中銀推中國股票基金 入場費1萬

中銀香港旗下中銀香港資產管理推出中銀香港全天候中國新動力股票基金，設有港元、人民幣及美元(對沖)類別。

中銀香港(2388)旗下中銀香港資產管理指，推出中銀香港全天候中國新動力股票基金，基金設有港元、人民幣及美元(對沖)類別，最低入場費為1萬元、1,000美元及1萬元人民幣，即日至本月31日公開發售。

投資ADRAH 專注高增長潛力板塊

中銀香港資產管理股票高級基金經理冉鵬指，基金主要投資於內地資產，包括A 股、H股和美國預託證券(ADR)，專注於新能源、大消費、綜合金融及高端製造等高增長潛力的行業板塊。將以定量分析如公司收益、盈利、資產等及定性分析如財務實力、管理層專業知識、行業周期、研究及發展實力等發掘及評估潛在公司，以判斷是否受惠經濟迅速增長，以及其產品或服務能否滿足內地、香港、澳門或台灣於經濟轉變所帶來的需求，以在中至長期提供資本增值。

中銀香港資產管理執行總裁沈華指，內地經濟韌性強、潛力大、長期向好基本面不變，而且中央政府推出的穩增長政策，有利於推動內需潛力、激發創新活力。因此推出有關基金，以選具增長潛力企業，及捕捉內地資產投資機遇。

中銀香港資產管理首席投資總監阮卓斌稱，從中長線來看，內地資產估值目前仍處於相對低位，加上人均國民生產總值相比其他已發展地區暫時較低，預期勞動生產力將有較大提升空間，具備投資潛力。

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