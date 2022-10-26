基金登場｜中銀推中國股票基金 入場費1萬

中銀香港(2388)旗下中銀香港資產管理指，推出中銀香港全天候中國新動力股票基金，基金設有港元、人民幣及美元(對沖)類別，最低入場費為1萬元、1,000美元及1萬元人民幣，即日至本月31日公開發售。

投資 ADR 與 AH 股 專注高增長潛力板塊

中銀香港資產管理股票高級基金經理冉鵬指，基金主要投資於內地資產，包括A 股、H股和美國預託證券(ADR)，專注於新能源、大消費、綜合金融及高端製造等高增長潛力的行業板塊。將以定量分析如公司收益、盈利、資產等及定性分析如財務實力、管理層專業知識、行業周期、研究及發展實力等發掘及評估潛在公司，以判斷是否受惠經濟迅速增長，以及其產品或服務能否滿足內地、香港、澳門或台灣於經濟轉變所帶來的需求，以在中至長期提供資本增值。

中銀香港資產管理執行總裁沈華指，內地經濟韌性強、潛力大、長期向好基本面不變，而且中央政府推出的穩增長政策，有利於推動內需潛力、激發創新活力。因此推出有關基金，以選具增長潛力企業，及捕捉內地資產投資機遇。

中銀香港資產管理首席投資總監阮卓斌稱，從中長線來看，內地資產估值目前仍處於相對低位，加上人均國民生產總值相比其他已發展地區暫時較低，預期勞動生產力將有較大提升空間，具備投資潛力。