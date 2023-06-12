基金觀點｜情緒主導 外資回歸 方瀛陸文達：現時入市最佳

內地近月接連交出遜色的經濟數據，加上外資撤離中國的傳聞不絕於耳，令中港市場增添陰霾。管理基金規模達20億美元的方瀛研究與投資，其行政總裁陸文達指，旗下基金投資者高達九成為外資，惟他看不到市場上出現外資巨額贖回情況，反而由今年初起陸續見到歐美資金回歸，加上他認為目前的弱勢市況主要由情緒主導，反而造就長線入市時機。

接受高增長不再 信心需時修復

陸文達指，外圍新冠肺炎疫後復甦強勁，主要由巨額刺激經濟措施推動，而內地則主要為內生增長(organic growth)，數據遜色是基於各範疇的復甦不平均，如部分私人企業遇到衝擊，市場需要時間恢復信心；不過倘按季度比較仍見到經濟正改善，加上沒有出現流動性問題，因而相信仍會見到中國經濟持續穩定增長。他又指，中國要實現2035年達中等發達國家目標，以目前人均GDP(國內生產總值)約12,500美元計，倘升至美國水平的三分一，即25,000美元，中國年均GDP實質只需5%，「投資者要重新理解，中國唔再需要高增長」。

歐資年初回流 美資上月起回頭

對於外資撤離的說法，陸文達指當中涉及兩個概念，一是外資基金基於投資決定而進行減持或減少買貨的決定；二是外國投資者贖回基金，引發基金沽貨。他強調，未見到外資巨額贖回的情況，反而在去年10月起已見到中東資金回歸，今年初內地重新開放後，歐洲亦見回流，及至上月起開始見到美資調研中國市場，他估計當中兩成已考慮重新入市，「我哋過去1年反而接到唔少新外資嘅委託，而5月起已經有超過10組外資來港調研，所以我哋認為長線嚟講，而家係最好嘅入市時機。」

重倉消費輕倉科技 吼疫後體育熱

對於中國市場機遇，他指旗下基金重倉消費股，其次為工業股，至於科技股則最輕倉。他稱內地過去1至2年的經濟動力出現由數碼經濟重回實體經濟的趨勢，並估計情況會在最少未來5年持續，他尤其看好受惠老年化的醫療、就業人口短缺下受惠的機械板塊，以及疫後內地出現「體育熱」下受惠的體育用品股；而消費板塊看好珠寶、餐飲、啤酒及旅遊相關消費。陸大達又指，中港股已反映大部分負面因素，目前估值較過往多次金融危機更低，加上目前空倉高企至不尋常程度，料只要稍有好消息，市場就會「very interesting(很有趣)」。