堡獅龍宣布旗下品牌bossini轉型為bossini.X　股價曾彈高近12%

堡獅龍國際（592）宣布，旗下運動及休閒服飾品牌「bossini」，將會轉型為「bossini.X」，定位亦作改變，由街潮轉為單車騎乘元素，目標今年下半年在中港兩地推出全新概念店，內地開設約100間店、香港開5至10間店，並會對現有網絡作調整。

非凡領越（933）首席財務官兼堡獅龍行政總裁張智表示，目標今年下半年在中國內地及香港推出全新的bossini.X概念店，計劃內地年內開設約100間店，在香港開5至10間店，並會對現有網路作調整，並預計以「Bossini」命名的老店將在2025年底全面關閉，均改為bossini.X。

他指，香港地區現只有海港城有bossini.X，該店完約後會關閉，首間單車概念的bossini.X將連同Clarks在尖沙咀栢麗大道開設。同時，未來香港的店鋪的部分服飾設計會融入香港元素，如食字文化、地鐵站等。

對於bossini.X轉攻單車運動，張智解釋，考慮到主流運動服裝競爭激烈，所以公司專注於具潛力、細分的市場，市場調查顯示單車運動是中國最受大眾歡迎的運動項目之一，他又指bossini.X將透過與中國單車隊及中國香港單車隊提供贊助，進入單車服市場。

張智：堡獅龍正審視資金需求

張智被問及堡獅龍會否再有供股出現，他指正審視資金需求，bossini.X在中港開店將有資金需求，現正觀望各方面可能性，由於資本市場較弱，最簡單可能是非凡領越為堡獅龍提供資金支持。