堡獅龍虧損收窄 控成本奏效 內地直營店半年削逾半

堡獅龍(bossini，592)公布6月底止半年股東應佔虧損收窄至5,198.3萬元，去年同期為8,236.6萬元；EBITDA虧損亦收窄至2,055.6萬元，去年同期為3,579.6萬元；收入則減少11%，至2.65億元；毛利亦跌17%，至1.3億元，毛利率48.95%，減少約3.7個百分點；不過其他收入及收益則升44.8%，至1,378.6萬元，銷售、分銷及其他營運開支亦減15.1%，至1.46億元；行政開支跌36%，至4,573.6萬元；每股虧損1.56仙；維持不派中期息。

太興指，中期虧損減少乃主要由於上半年有效控制開支成本，及關閉內地的虧損店舖所致。

同店銷售下降 5% 店舖數目淨減 92 間

堡獅龍期內同店銷售額及同店毛利分別下降5%及跌14%，去年同期則分別升10%及25%。而截至6月底止，集團現金淨額結餘為1.09億元；店舖數目427間，淨減92間，少17.7%，當中包括99間直接管理店舖及328間特許經營店舖，分別減少41%及6.6%。在半年淨減的69間直營店中，66間為內地店舖，即少54.1%；1間香港店；2間新加坡店。