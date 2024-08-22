堡獅龍虧損收窄 控成本奏效 內地直營店半年削逾半

堡獅龍(bossini，592)公布6月底止半年股東應佔虧損收窄至5,198.3萬元，去年同期為8,236.6萬元；EBITDA虧損亦收窄至2,055.6萬元，去年同期為3,579.6萬元；收入則減少11%，至2.65億元；毛利亦跌17%，至1.3億元，毛利率48.95%，減少約3.7個百分點；不過其他收入及收益則升44.8%，至1,378.6萬元，銷售、分銷及其他營運開支亦減15.1%，至1.46億元；行政開支跌36%，至4,573.6萬元；每股虧損1.56仙；維持不派中期息。
太興指，中期虧損減少乃主要由於上半年有效控制開支成本，及關閉內地的虧損店舖所致。
同店銷售下降5% 店舖數目淨減92間
堡獅龍期內同店銷售額及同店毛利分別下降5%及跌14%，去年同期則分別升10%及25%。而截至6月底止，集團現金淨額結餘為1.09億元；店舖數目427間，淨減92間，少17.7%，當中包括99間直接管理店舖及328間特許經營店舖，分別減少41%及6.6%。在半年淨減的69間直營店中，66間為內地店舖，即少54.1%；1間香港店；2間新加坡店。
內地同店毛利跌44% 收益少34%
集團期內香港及澳門包括零售及出口特許經營業務的收益為港幣1.88億元，少3.1%，同店毛利則下降13%。內地收益4,900萬元，跌33.8%；同店銷售額上升21%，同店毛利則錄得44%跌幅。
零售市場激烈競爭 未來仍充滿挑戰
太興指，內地消費價格指數呈通縮趨勢，由於經濟活躍度整體乏力，多種因素導致市民消費趨於審慎，零售市道反彈速度未及預期，品牌紛紛推出折扣優惠吸引顧客消費，零售市場競爭非常激烈。面對上述情況，集團正積極推動品牌轉型，以騎行運動為核心進行品牌重塑。香港方面，儘管政府將持續舉辦不同盛事與活動以積極推廣旅客訪港，打造香港成為盛事之都，有望對零售市場有穩定幫助，惟面對零售市場的激烈競爭加上高昂的營運成本，認為未來整體業務仍然充滿挑戰。就長遠提升集團競爭力，「bossini」和「bossini.X」品牌將逐步融合，從高性價比的日常服飾過渡成著重功能性的輕運動品牌。