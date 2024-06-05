報告：信用卡首季應繳款項結欠增8.6% 港人借貸愛找財務公司

信貸資料服務機構環聯發布2024年第一季《信貸行業分析報告》，報告顯示，由於現有信用卡已能滿足消費所需，至2023年底，香港消費者對新信用卡的需求較低。在 2024 年首季，信用卡應繳款項結欠增長8.6%，同時平均結欠亦見7.5%增長，顯示消費者正更積極地使用現有信用卡。

港人借貸愛找財務公司多於銀行 報告又指，儘管私人貸款需求增加（查詢量在2023年第四季增長4%），然而新增私人貸款宗數卻同比下跌8.7%。同時，金融機構把較大比例的新增私人貸款轉移至風險級別較低的消費者，因其一般能獲更大信貸額度，因此新增貸款的平均信貸額亦見 2.9%增長。風險級別最高達次級的消費者，其新增私人貸款宗數下跌5.6%，同期次優風險級別消費者的新增貸款則增加4.8%，轉變反映金融機構的風險偏好出現變化。 不過，報告又指，超過30萬港元的大額貸款仍主要由傳統銀行主導，佔2023年第四季整體大額私人貸款發放量的 88%，另外 11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。這類貸款佔當季所有新增私人貸款的25%，在活躍私人貸款市場及現時持有私人貸款之消費者中的佔比較小，分別為16%和21%；僅2%的大額貸款發放予次級風險級別的消費者，這與銀行主導此類貸款的情況相符，因銀行往往專注於風險較低的消費者。