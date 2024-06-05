報告：信用卡首季應繳款項結欠增8.6%　港人借貸愛找財務公司

信貸資料服務機構環聯發布2024年第一季《信貸行業分析報告》，報告顯示，由於現有信用卡已能滿足消費所需，至2023年底，香港消費者對新信用卡的需求較低。在 2024 年首季，信用卡應繳款項結欠增長8.6%，同時平均結欠亦見7.5%增長，顯示消費者正更積極地使用現有信用卡。
港人借貸愛找財務公司多於銀行
報告又指，儘管私人貸款需求增加（查詢量在2023年第四季增長4%），然而新增私人貸款宗數卻同比下跌8.7%。同時，金融機構把較大比例的新增私人貸款轉移至風險級別較低的消費者，因其一般能獲更大信貸額度，因此新增貸款的平均信貸額亦見 2.9%增長。風險級別最高達次級的消費者，其新增私人貸款宗數下跌5.6%，同期次優風險級別消費者的新增貸款則增加4.8%，轉變反映金融機構的風險偏好出現變化。
不過，報告又指，超過30萬港元的大額貸款仍主要由傳統銀行主導，佔2023年第四季整體大額私人貸款發放量的 88%，另外 11%由財務公司發放，虛擬銀行只佔1%。這類貸款佔當季所有新增私人貸款的25%，在活躍私人貸款市場及現時持有私人貸款之消費者中的佔比較小，分別為16%和21%；僅2%的大額貸款發放予次級風險級別的消費者，這與銀行主導此類貸款的情況相符，因銀行往往專注於風險較低的消費者。
虛銀新增貸款宗數上升14%
此外，與信用卡和按揭等其他信貸產品相比，循環貸款為更集中於次優和次級風險級別消費者的產品。雖然已預期這些風險級別較高的消費者其逾期還款率會更高，但報告顯示近年屬這些消費者的新增循環貸款按年逾期率日益上升。循環貸款市場在過去數年持續變化，虛擬銀行所發放的新增貸款宗數，由2021年第四季的54%增長至2023年第四季的68%。同期傳統銀行的新增貸款宗數佔比由11%下跌至4%，而財務公司則由 2021 年佔市場三分之一以上（36%）的新增循環貸款下跌至2023年第四季的27%。
環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，財務公司越發主導私人貸款市場，特別是中小額貸款。由於這些貸款的期限往往較短，周轉速度相對較快，意味著能為金融機構帶來消費者重複借貸的重要機遇會。
他續指，近年風險級別較高之消費者在循環貸款上的按年逾期率，比新冠疫情發生前的 2019 年更高。這可能是因為消費者正在加以利用現有信貸額，使結欠持續增加，帶來更大財務壓力。