報告：去年下半年信用卡信貸結欠增12.5%　因零售旅遊消費大增

信貸資料服務機構環聯發布最新《信貸行業分析報告》，報告顯示，去年由於7月至8月夏季銷售旺季刺激消費者需求，去年第三季新增信用卡宗數，較2022年同比增長2.9%。而第四季信用卡應繳款項結欠更較2022年增長12.5%，環聯指，因消費者在假日利用信用卡進行涉及零售及旅遊相關的大量消費活動。

環聯指，2023年第四季受惠及全面通關，在聖誕期間有超過一百萬人從香港出境旅遊，加上金融機構在此期間提供的一系列全新旅遊獎賞計劃，刺激消費者均積極回應參與相關消費活動。香港市民又於年度大型促銷活動「雙十一」中消費，當天的銷售額較2022年增長266%，凸顯消費者重拾消費信心。

在2023年第三季，虛擬銀行佔新增循環貸款宗數由去年同期的46%增加至51%。在所有金融機構中，新增循環貸款宗數則較2022年第三季按年增長49.4%。然而，新增循環貸款的平均結欠較2022年同期下跌41.1%，同時包括新增及現有貸款的整體平均結欠亦下跌10.7%， 顯示由於這些消費者可能屬較高信貸風險級別，故此當金融機構增加向他們發放循環貸款的比例時，其所獲的信貸額度亦一般較小。

環聯：消費者更願意消費

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，消費者在2023年第四季較去年同期更願意消費。在疫情出入境限制撤銷、市場完全重新開放後，新增信用卡宗數因以往被壓抑的需求得以釋放而呈指數級增長。因應各項開支和消費活動的增加，應繳款項結欠亦相應提升。

他又指，在利率維持在高水平的時期，消費者更傾向尋求更實惠的選擇，加上循環貸款的申請及審批時間通常較信用卡為短，能為消費者提供更大便利。