報告：逾六成港高淨值投資者擬增加私募及對沖基金配置

有本地私人財富洞察報告的調查結果顯示，62%香港高資產淨值投資者計劃將更多資產轉移到私募市場和對沖基金策略，即每五名投資者中，有三名有此意向。 線上財富管理平台 Endowus 智安投發布《2024 年高淨值人士投資情緒洞察報告》，揭示香港及新加坡兩大財富管理中心近500名高資產淨值投資者在獲取及管理私募市場及對沖基金投資時的偏好和面對的障礙。

報告顯示，在經濟持續不明朗的背景下，逾六成（62%）香港高淨值投資者計劃增加對私募市場和對沖基金的配置，並積極尋求比現有投資組合更好的回報；亦有逾四成（42%）新加坡高淨值投資者有此計劃。

而香港亦有41%高淨值投資者表示，願意承擔一定風險以實現資本增值，也有超過兩成人（26%）受訪者表示願意承擔更大風險以實現最大回報。 香港受訪者關心投資組合缺乏多元化 儘管香港受訪者也在尋求更好的回報，但他們最關心的問題是投資組合缺乏多元化(36%)，亦不知道如何進一步分散投資。另外，有33%香港受訪者認為高昂的費用侵蝕了他們的整體回報。 報告結果亦顯示，香港高淨值投資者或對投資組合有更長遠的想法，32%的投資者擔心他們的退休儲備是否足夠，而新加坡僅21%受訪者擔心退休問題。香港受訪者還積極考慮財產繼承的規劃，有35%的投資者強調這個需求，此關注位例第二位。