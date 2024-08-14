境外債權人斥重組方案毫無底線 遠洋集團根本惡意逃債

署名為「遠洋集團境外債權人」（簡稱債權人）今日在本港報章刊登全版廣告，呼籲抵制遠洋集團(3377)早前提出的海外債務重組方案（下簡稱方案），稱公司惡意逃債，方案不但把逾60億美元的債務，直接削債9成，剩餘債務也要延8-10年，令債權持有人最低收回率僅有1-2%。

債權人對遠洋集團和股東中國人壽(2628)有6項指控，包括：

1.涉嫌逃債，因為遠洋集團手上有大量優質項目，最近也支付了1筆內債10%的本金和7筆債息，認為公司還債能力，遠超過公司提出的方案；