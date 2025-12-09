增長受質疑 空軍即瞄準 泡瑪暴瀉8%

泡瑪一度失守200元大關，意味再次下試上月下旬192元的約半年低位；累計自8月下旬339.8元的歷史高位，泡瑪亦已累挫41%，單計本月則挫10.9%。

泡泡瑪特(9992)繼10月底後再掀跌浪，昨一度再失守200元大關，低見199元，收市報200.4元，失18.6元或8.5%，為昨日表現最差藍籌。股價弱勢下空軍出手踩多腳，昨泡瑪沽空額高達10.9億元，按日大升3.5倍。市場將泡瑪大挫歸咎於美國增長放緩憂慮，大行對泡瑪的樂觀預測漸見改變，德銀認為Labubu產量大升下變得普及，或成熱度衰退的先兆。

沽空股份佔比兩年最高

有分析指，市場或擔憂泡瑪上月28日黑色星期五(Black Friday)的促銷表現不及預期，因而觸發資金加碼沽空。根據標普全球數據，截至上周四泡瑪的沽空股份已佔流通股份6.3%，為2023年8月以來逾兩年最高。

信達證券分析指，泡瑪感恩節於美國的銷售按季未見明顯增長，而產能問題在11月起緩解，但同時供應未見顯著上升，估計短期銷售數據或不如預期。另有分析估計，美國今季的銷售增長已放緩至不足5倍，而第三季的增長為12倍。

Labubu炒價縮水 德銀憂衰退先兆

德銀早前有報告指，Labubu產能從今年上半年的1,000萬隻，增至今年底的5,000萬隻，而「普及」對潮流玩具而言往往是衰退的先兆；而Labubu隱藏版的溢價幅度，已縮水超過50%，常規款在二手平台亦已跌至官方零售價，在缺乏炒價溢利下，恐慌性囤貨的需求將消失，或會影響一手市場。該行對泡瑪評級為「持有」，目標價228元。