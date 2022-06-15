壹傳媒清盤人澄清沒有授權報稱出售台灣業務

壹傳媒清盤人表示，清盤人及蘋果日報出版發展的董事，均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。(公司公告截圖

壹傳媒(282)清盤人澄清，有關於媒體報道稱公司已出售台灣《蘋果新聞網》或其台灣業務，交易金額不少於3億元新台幣。清盤人表示，清盤人及蘋果日報出版發展的董事，均沒有授權據稱出售或收取任何據稱出售的交易金額。

清盤人及蘋果日報出版發展的董事，現正就據稱出售展開調查，及若蘋果日報出版發展或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置，將採取必要行動。

清盤人：若蘋果日報出版發展或其在台灣的任何部分業務發生未經授權的處置將採取必要行動

港台媒體上周報道，旗下台灣蘋果新聞網宣布成功易手並交接，收購方為本港商人黃浩及台灣直播社交App「17LIVE」創辦人潘杰賢。台蘋聲稱，收購價遠高於3億元新台幣(約7,978.83萬港元)。黃、潘收購該網總代價為15億元新台幣(約3.99億港元)。報道指出，黃、潘兩人在收購台蘋財團中，各佔70%及30%股權。據悉，其後交易進度一度受疫情影響，目前正待完成最後交收手續。

據報道，台蘋的法人代表葉一堅當時表示，「大部份的同事都可以轉移到新東家及安然留用，我也會和大家一齊留用去新東家，並擔任他們的榮譽主席。」

台灣《蘋果日報》於2003年5月2日面世，之後隨著網路世代興起推出《蘋果新聞網》，台灣《蘋果日報》其後亦已停刊。