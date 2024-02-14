壽司郎母企去年末季純利增3.9倍　香港業務貢獻營收71億日圓

壽司郎母公司「Food & Life Companies（F&LC）」此前公布2023年第四季業績，香港業務EBITDA為13.4億日圓（折合約7,000萬港元），下跌1.2%，撇除匯率影響後跌5.7%。不過，香港業務營收按年上升35.9%至70.95億日圓（折合約3.69億港元），撇除匯率影響後上升29.8%，EBITDA利潤率為18.9%，較2022年同期下跌7.1個百分點。
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香港再成壽司郎母企海外最賺錢地區
截至去年12月底，集團在香港有27間壽司郎、4間居酒屋杉玉分店，較前一季度分別多兩間和1間。而壽司郎母企在海外擁有最多分店地區為台灣及內地，各有39間分店，其中台灣業務季度營收貢獻48.2億日圓，EBITDA為7.06億日圓；內地業務營收25.04億日圓，EBITDA虧損1.49億日圓。
儘管集團未有獨立披露香港區壽司郎及杉玉的收入佔比，但以兩品牌共31間分店計，上季每家分店收入平均為2.29億日圓，即折合約1,189萬港元。
集團在業績表示，當期海外業務客戶人數下跌，主要來自內地，受去年8月以來日本放出經處理核廢水影響，引致內地限制海產入口和聲譽受損所影響，但相信相關影響是暫時性，並採取措施增加吸引客戶能力，包括在香港和內地舉辦拖羅推廣活動。