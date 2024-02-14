壽司郎母企去年末季純利增3.9倍　香港業務貢獻營收71億日圓

截至去年12月底，集團在香港有27間壽司郎、4間居酒屋杉玉分店，較前一季度分別多兩間和1間。而壽司郎母企在海外擁有最多分店地區為台灣及內地，各有39間分店，其中台灣業務季度營收貢獻48.2億日圓，EBITDA為7.06億日圓；內地業務營收25.04億日圓，EBITDA虧損1.49億日圓。

儘管集團未有獨立披露香港區壽司郎及杉玉的收入佔比，但以兩品牌共31間分店計，上季每家分店收入平均為2.29億日圓，即折合約1,189萬港元。

集團在業績表示，當期海外業務客戶人數下跌，主要來自內地，受去年8月以來日本放出經處理核廢水影響，引致內地限制海產入口和聲譽受損所影響，但相信相關影響是暫時性，並採取措施增加吸引客戶能力，包括在香港和內地舉辦拖羅推廣活動。