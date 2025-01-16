夏季或停滯不動 風水指數料全年微跌 提防恒指變懶蛇

一年一度中信里昂的《風水指數》昨出爐，按其恒生指數預測走勢圖，料大市年初反覆，年中橫行，及至年底才衝高。報告指，今年第六個月就如在岩石上曬太陽的一條「懶蛇」，恒指停滯不動，春冬兩季市場預期漲勢良好，漫長夏日低迷無力，全年小幅下跌。
按該行以風水預測的走勢看，恒指在新曆5月至11月均反覆橫行，未有大變化，及至12月或會創蛇年單月最大升幅，並在明年1月進一步攀高。報告又指，去年風水指數的預測基本上準確無誤，恒指繼年初略有擾動後，在整個春季持續走高，入夏後經歷了幾次小波動，最後在年底強勢反彈。
五行中「木」旺「金」力弱
五行方面，報告指「木」是蛇年的「運勢達人」，八字中最旺，小型行業包括布藝及藝廊等值得關注。
至於「水」為流年第二強，預期冬季水勢強旺，夏季也將迎來驚喜，貿易航運等常規屬水行業應該會保持強勁，同時電影等次要行業也值得關注。另外，夏季和晚秋火氣強旺，八字帶「火」，也有豐富的木來生火，今年與火相關的行業預期會有上佳表現，包括大型油氣行業；又指旺木生火，科技、油氣等屬火行業會有作為。
弱勢五行包括「土」及「金」。土今年或勉強支撐度過尚可一年，與土相關產業雖然漲勢不大，但仍有一定增長和發展空間，料年頭和年尾運勢上佳，其餘時段則在低迷與尚可間徘徊，包括房地產及基建。至於「金」的力量較去年更薄弱，今年大部分時間表現波瀾不興，如鐘錶製造等。
肖雞吉祥 豬虎蛇忌貪欲沖昏頭腦
生肖方面，「雞」為吉祥之首；肖「馬」、「兔」和「鼠」的人士也將榮耀加身，歡度富足美滿一年。「牛」、「狗」、「龍」和「猴」今年運勢尚可，只是會有輕微消化不良。而「羊」、「豬」、「虎」和「蛇」被自己的貪慾沖昏頭腦，焦慮和胃痛會於今年伴隨左右。