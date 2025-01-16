夏季或停滯不動 風水指數料全年微跌 提防恒指變懶蛇

一年一度中信里昂的《風水指數》昨出爐，按其恒生指數預測走勢圖，料大市年初反覆，年中橫行，及至年底才衝高。報告指，今年第六個月就如在岩石上曬太陽的一條「懶蛇」，恒指停滯不動，春冬兩季市場預期漲勢良好，漫長夏日低迷無力，全年小幅下跌。

按該行以風水預測的走勢看，恒指在新曆5月至11月均反覆橫行，未有大變化，及至12月或會創蛇年單月最大升幅，並在明年1月進一步攀高。報告又指，去年風水指數的預測基本上準確無誤，恒指繼年初略有擾動後，在整個春季持續走高，入夏後經歷了幾次小波動，最後在年底強勢反彈。