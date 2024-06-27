外傭在港工作借貸僱主受滋擾，許正宇指放債人須遵照牌照條件經營。

外籍家庭傭工對香港社會有重要貢獻，但其在港工作期間的財務健康，特別是向財務公司的借貸情況，也引發不少問題，如曾有僱主受放債人相關滋擾。財經事務及庫務局局長許正宇表示，放債人須遵照牌照條件經營業務，會加強對放債人的規管，又指會對外傭加強教育及宣傳。

許正宇在其網上專欄「財庫論」撰文，指近期不少立法會議員向他反映外傭在港工作借貸而衍生的問題。他稱，外籍家庭傭工的借貸問題不僅影響其自身財務健康，更會對僱主造成困擾，當局對此高度重視，並透過嚴格規管持牌放債人及加強宣傳教育來應對。

他續稱，過去5年，公司註冊處共進行約2,160次實地巡查，並就巡查期間發現的違規情況向放債人共發出509個糾正命令及20封警告信。放債人註冊處處長將於今日致函所有持牌放債人，針對一些不合法的放債和收數手法，提醒放債人必須特別注意的相關牌照條件。

放債人違反牌照條件最高可被罰款及監禁

許正宇同時嚴正呼籲放債人，應遵照牌照條件經營業務，指如違反牌照條件經營業務，即屬觸犯《放債人條例》（第163章），一經定罪，最高可被罰款10萬元及監禁兩年。