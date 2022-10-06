外匯儲備｜全球外儲勁削7.8萬億 減幅歷來最大

外電統計數據顯示，全球外匯儲備今年以來累積削減約1萬億美元(約7.8萬億港元)，大減7.8%，至12萬億美元，是2003年開始有統計以來的最大減幅，原因是全球多國央行以外匯儲備入市支持本國貨幣，在美元強勢下，外匯儲備以美元計價，美元升值令外儲估值下降。

由於美元今年以來持續強勢見20年高，歐元、日圓等多國貨幣匯價分別見20年及24年低位。如日本9月以約200億美元(約1,560億港元)入市紓緩日圓貶值，是自1998年以來首次入市干預匯價，佔其今年儲備減少約19%。

印度外儲今年以來更大減960億美元，至5,380億美元。印度央行指出，從4月開始的財政年度，儲備下降中有67%，是因為估值變化影響，意味其餘部分涉及干預匯市。印度盧比兌一美元今年以來暫累跌約9%，上月更跌至歷史新低。

韓圜今年累瀉 18% 日圓貶值 25%

此外，南韓公布9月外匯儲備下降約197億美元，至4,167.7億美元，創2008年10月以來最大單月降幅。據報道，南韓央行在二季度拋售了約154億美元創紀錄的規模以支撐韓元，分析指外匯儲備下降，令南韓央行面臨的壓力持續增加，或再持續加息。韓圜今年以來亞洲表現最差的主要貨幣之一，僅次於日圓，今年以來分別累減約18%及25%。