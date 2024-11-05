外匯基金投資收入 首三季2247億元 直迫去年全年 支付港財儲100億

余偉文期望第四季仍可錄得正回報。 (資料圖片)

金管局披露，外匯基金第三季錄得投資收入1,146億港元，對比去年同期轉虧為盈。首三季投資收入達2,247億港元，已接近去年全年2,260億元水平；第三季支付財政儲備款項30億元。展望第四季，仍希望錄得正增長，但提醒投資環境仍多變數。

外匯基金第三季在港股、其他股票和債券的收入都全線上升。香港股票投資收益219億元，按季增1.46倍；其他股票投資收益182億元，按季升58%；債券投資收益664億元，也按季升1.02倍；非港元資產外匯估值也按季轉盈81億元。

第三季外匯基金支付予財政儲備款項30億元，首三季合共支付100億元。