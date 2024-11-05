外匯基金投資收入 首三季2247億元 直迫去年全年 支付港財儲100億

金管局披露，外匯基金第三季錄得投資收入1,146億港元，對比去年同期轉虧為盈。首三季投資收入達2,247億港元，已接近去年全年2,260億元水平；第三季支付財政儲備款項30億元。展望第四季，仍希望錄得正增長，但提醒投資環境仍多變數。
外匯基金第三季在港股、其他股票和債券的收入都全線上升。香港股票投資收益219億元，按季增1.46倍；其他股票投資收益182億元，按季升58%；債券投資收益664億元，也按季升1.02倍；非港元資產外匯估值也按季轉盈81億元。
第三季外匯基金支付予財政儲備款項30億元，首三季合共支付100億元。
第四季冀正增長
展望未來表現，金管局總裁余偉文指，外圍環境多變，會小心監察市場情況，期望第四季外匯基金仍能保持正增長。他指，比如美國減息步伐會否有所改變、內地經濟刺激措施能否落地以及其成效等等，都是變數；料將非常影響內地、香港股票，甚至亞洲股票表現。
此外，美國總統大選選情不明朗，在未有正式結果前，外匯基金會採取較防禦性的投資策略。
負資產九成屬按保客
另外，本港樓價持續處於8年低位，負資產宗數已突破4萬宗升至21年高位。余偉文表示，一直關注負資產的數目及他們的還款能力，但從最新的拖欠比率只有0.13%看，仍屬偏低，意味負資產人士的還款能力仍高。他表示，當中約有九成都是按保個案；而按保申請是經過嚴格審批的，所以未太擔心。
料港元利率短期仍高
他指，相信港元利率短期仍會處於較高水平，利率非影響樓市發展的唯一因素，呼籲市民做置業按揭或其他借貸時，要小心考慮及管理風險。談及中小企的困難，他指中小企融資專責小組會繼續研究如何協助中小企經營，包括業務轉型，銀行在資金及技術上配合。