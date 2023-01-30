外匯基金｜債股匯三輸　基金2022年投資勁蝕2024億　表現歷來最差 (更新)

金管局公布2022年的外匯基金表現，外匯基金去年錄得總虧損達2,024億元。

「債股匯」皆蝕

其中，債券投資虧損533億元；香港股票投資虧損195億元；其他股票投資虧損612億元；非港元資產外匯的估值則下調至401億元。

2022年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為5.6%，2022年有關費用分別是350億港元及221億港元。

總資產減少逾5591億港元

外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產減少5,591億港元，由2021年底的45,702億港元，減少至2022年底的40,111億港元。於2022年12月底，外匯基金累計盈餘為5,555億港元。

去年外匯基金的投資回報率為-4.4%，其中「投資組合」回報率為負8.6%；而「支持組合」為-0.4%；「長期增長組合」自2009年開展投資後，直至去年9月底的內部回報率年率則為13%。

不過隨著港股自去年10月尾開始上漲，外滙基金2022年第四季錄得投資收入約631億元，成功改變虧損情況，港股投資收入約163億元，表現超越第三季的虧損約273億元，債券方面亦錄得投資收入約254億元，其他股票投資收入則錄得約312億元。