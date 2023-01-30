外匯基金｜債股匯三輸　基金2022年投資勁蝕2024億　表現歷來最差 (更新)

金管局公布2022年的外匯基金表現，外匯基金去年錄得總虧損達2,024億元。
「債股匯」皆蝕
其中，債券投資虧損533億元；香港股票投資虧損195億元；其他股票投資虧損612億元；非港元資產外匯的估值則下調至401億元。
2022年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為5.6%，2022年有關費用分別是350億港元及221億港元。
總資產減少逾5591億港元
外匯基金資產負債表摘要顯示，外匯基金的總資產減少5,591億港元，由2021年底的45,702億港元，減少至2022年底的40,111億港元。於2022年12月底，外匯基金累計盈餘為5,555億港元。
去年外匯基金的投資回報率為-4.4%，其中「投資組合」回報率為負8.6%；而「支持組合」為-0.4%；「長期增長組合」自2009年開展投資後，直至去年9月底的內部回報率年率則為13%。
不過隨著港股自去年10月尾開始上漲，外滙基金2022年第四季錄得投資收入約631億元，成功改變虧損情況，港股投資收入約163億元，表現超越第三季的虧損約273億元，債券方面亦錄得投資收入約254億元，其他股票投資收入則錄得約312億元。
余偉文：環球經濟前景不明朗
金管局總裁余偉文稱，金融市場經歷了動盪一年，年初爆發的俄烏衝突觸發能源和商品價格大幅上漲，加上各地疫情不穩亦衝擊環球供應鏈，導致多個主要經濟體面對通脹飆升的問題，促使主要央行的貨幣政策急速轉向，聯儲局年內亦多次大幅加息，引至環球債券和股票市場被大幅拋售，2022年的投資環境不單打破「股債互補」的傳統投資智慧，更成為近半世紀以來唯一一次股票、債券和主要非美元貨幣匯兌同時錄得負回報的一年。
他又表示，在去年如此惡劣的投資環境下，許多投資基金的表現都不理想，錄得不同程度的虧損，故外匯基金去年同樣亦未能避免損失，但相對主要市場指數以及混合資產基金的表現，外匯基金的跌幅相對較細。
展望內地經濟或錄得強勁復甦
余偉文展望，內地經濟或錄得強勁復甦，並受惠於內地防疫措施逐漸放寬及刺激經濟措施的推出，料隨着市場預期通脹進一步放緩，以致加息步伐放慢，債券將變得更具吸引力。
他績指，面對複雜多變的投資環境，外匯基金仍然會以「保本先行，長期增值」為投資原則，金管局會繼續小心謹慎地管理外匯基金，保持靈活性，作出適當的防禦性部署，維持高流動性，會持續多元化投資，以穩定外匯基金的長期投資回報。同時，會密切留意市場發展，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。